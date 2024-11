Europa League, la classifica, Lazio padrona: Mourinho ko senza alibi arbitri, Galatasaray show con Osimhen

Pedro regala il primato solitario alla Lazio. Inseguono l'Ajax, travolgente col Maccabi, e il Galatasaray di Osimhen, che ha abbattuto il Tottenham

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La quarta giornata di Europa League è archiviata e la Lazio continua a guardare tutti dall’alto in basso. Battuto anche il Porto: Baroni si gode la vetta solitaria a punteggio pieno. Il Galatasaray vola con un super Osimhen, mentre cade il Fenerbahce di Mourinho. Ok Manchester United e Ajax.

Europa League, Osimhen sempre più irresistibile

Non si ferma più, Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ex Napoli va due volte a bersaglio nel big match vinto 3-2 dal suo Galatasaray contro il Tottenham. Un successo tutto in salsa partenopea, quella della squadra di Istanbul campione di Turchia: già, perché a offrire i due assist alla punta mascherata è stato Dries ‘Ciro’ Mertens.

Se alle falde del Vesuvio qualcuno già rimpiange l’ex Lille visto il rendimento altalenante di Lukaku, De Laurentiis, invece, si sfrega le mani: i numeri impressionanti di Osimhen potrebbero indurre più di un club a versare i 75 milioni di sterline della clausola rescissoria. Con questa vittoria il Galatasaray ha raggiunto quota 10 punti in classifica, a -2 dalla Lazio capolista, che ha superato 2-1 il Porto grazie al gol nel recupero di Pedro.

Mourinho ko, un ex Atalanta risolleva lo United

In tribuna perché – guarda un po’ – squalificato, José Mourinho non ha potuto fare altro che assistere alla sconfitta del Fenerbahce sul campo dell’Az Alkmaar. Questa volta nessuna sfuriata contro gli arbitri, ma una sconfitta dettata dalla superiorità degli olandesi che si sono imposti 3-1 con i gol di Daal, Smit e Kasius.

Primo successo dopo tre pareggi per il Manchester United e il merito è tutto dell’ex Atalanta Amad Diallo. L’esterno offensivo ivoriano classe 2002 abbatte il Paok con una doppietta nella ripresa. Una boccata d’ossigeno per i Red Devils guidati temporaneamente da Van Nistelrooy, in attesa di Amorim.

Le altre partite: Ajax a valanga, Eintracht di misura

Se la Lazio vola, la Roma non decolla: 1-1 in Belgio con l’Union SG. L’Ajax dell’italiano Farioli senza freni col malcapitato Maccabi Tel Aviv, travolto 5-0. Lancieri a 10 come l’Eintracht Francoforte, cui è bastato il gol di Marmoush a inizio ripresa per avere la meglio sullo Slavia Praga. Colpo in trasferta dell’Athletic Bilbao di Valverde, che supera 2-1 il Ludogorets.

Da una spagnola all’altra: la Real Sociedad cade in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen. Quattro reti e due espulsioni nel pirotecnico 2-2 tra Nizza e Twente.

Europa League, la classifica dopo la quarta giornata