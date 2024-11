Pagelle Union SG-Roma 1-1: Mancini illude, Celik condanna regalando il pari a Mac Allister, Juric resta in bilico

Mancini illude i giallorossi di Juric, che non riescono a chiudere la contesta e sono costretti ad accontentarsi del pari dopo la rete di Mac Allister, bravo a sfruttare l'errore di Celik in marcatura

La Roma non va oltre l’1-1 nella trasferta belga a casa dell’Union Saint-Gilloise in Europa League e conferma le difficoltà del momento, con Juric che non riesce a tornare a respirare nemmeno fuori dall’Italia. Dopo il pareggio con l’Atletico Bilbao, la sconfitta con l’Elfsborg e il successo con la Dinamo Kiev, Ivan Juric sceglie di affidare la trasferta in terra belga contro l’Union SG a molte seconde linee.

La sorpresa è Cristante spostato al centro della difesa per sostituire gli assenti N’dicka ed Hermoso. A completare la linea di difesa Angelino e Mancini. Ancora una panchina, dunque, per Hummels. Si rivede dal primo minuto El Shaarawy, che agisce largo a sinistra alle spalle di Shomurodov in coppia con Baldanzi, sul lato opposto. A centrocampo, Koné, Le Fée e Pellegrini.

Una Roma con il mal di trasferta

Giallorossi che confermano le difficoltà a fare risultato in trasferta. Il successo lontano dall’Olimpico manca, infatti, da aprile e, anche questa sera, l’appuntamento con la vittoria fuori casa deve essere rimandata. Prima frazione non certo indimenticabile a Bruselles, con una Roma troppo contratta e scollata nei reparti. I padroni di casa si vedono in avvio con la conclusione di poco alta dal limite di Khalaili e, nella seconda metà di tempo, con Niang, bravo a lasciare sul posto Celik prima di concludere sul primo palo, coperto ottimamente da Svilar.

Per la Roma, da registrare la debole girata al volo dal limite dell’area piccola di Pellegrini neutralizzata da Moris. Stessa mattonella e stessa sorte, qualche minuto più tardi, per il colpo di testa di Mancini sulla punizione dalla trequarti di Pellegrini. È, poi, lo stesso Mancini a recriminare invano un penalty per il contatto sospetto in area con Machida, ma il direttore di gara lascia correre.

Mancini illude, Celik la combina grossa

Nella ripresa, la Roma riesce in modo un po’ casuale a rompere l’equilibrio. Ci pensa Mancini che, sul cross dalla trequarti di Pellegrini, in una delle sue sortite offensive, beffa il portiere di casa con un ottimo colpo di testa in anticipo. Le rete illude i giallorossi, che provano senza successo a condurre in porto i tre punti.

I cambi danno, infatti, nuova verve ai belgi che, al 77′ trovano il pari con il colpo di testa di Mac Allister su azione d’angolo. Fatale, per l’undici capitolino, la marcatura troppo leggera di Celik sul fratello del centrocampista del Liverpool, campione del mondo con l’Argentina, Alexis. Altro mezzo passo falso per Juric, che non riesce a portare i giallorossi fuori dal periodo di difficoltà e vede la propria panchina traballare ulteriormente.

Le pagelle della Roma

Svilar 5,5: Chiamato in causa una sola volta nel primo tempo, risponde presente. Bene anche nelle scelte in uscita e quando c’è da rimettere in gioco la sfera. Nella ripresa, chiude con buon tempismo in uscita su Khalaili, che era però in offside. Ostacolato da Koné, non può, invece, intervenire e l’uscita nel traffico risulta fatale.

Chiamato in causa una sola volta nel primo tempo, risponde presente. Bene anche nelle scelte in uscita e quando c’è da rimettere in gioco la sfera. Nella ripresa, chiude con buon tempismo in uscita su Khalaili, che era però in offside. Ostacolato da Koné, non può, invece, intervenire e l’uscita nel traffico risulta fatale. Mancini 6,5: Attento dentro l’area, complica i piani dei compagni di reparto con le sue estemporanee sortite offensive, che finiscono per liberare spazi agli avversari. È però proprio da una di queste situazioni, saltando in anticipo sul portiere, che arriva il vantaggio giallorosso.

Attento dentro l’area, complica i piani dei compagni di reparto con le sue estemporanee sortite offensive, che finiscono per liberare spazi agli avversari. È però proprio da una di queste situazioni, saltando in anticipo sul portiere, che arriva il vantaggio giallorosso. Cristante 6: Chiamato ad agire al centro della difesa, come già accaduto con José Mourinho in panchina, l’ex Milan offre una prestazione attenta e con poche sbavature.

Chiamato ad agire al centro della difesa, come già accaduto con José Mourinho in panchina, l’ex Milan offre una prestazione attenta e con poche sbavature. Angelino 5,5: Dalla sua parte, l’Union prova a sfondare. Non è sempre preciso in chiusura, ma i belgi non riescono quasi mai a sfruttare lo spazio concesso.

Dalla sua parte, l’Union prova a sfondare. Non è sempre preciso in chiusura, ma i belgi non riescono quasi mai a sfruttare lo spazio concesso. Celik 5: Qualche spunto (pochi), quasi mai da ricordare. Colpevole sul gol del pareggio dei padroni di casa, con una marcatura da dimenticare su MacAllister, che ringrazia e insacca l’1-1.

Qualche spunto (pochi), quasi mai da ricordare. Colpevole sul gol del pareggio dei padroni di casa, con una marcatura da dimenticare su MacAllister, che ringrazia e insacca l’1-1. Koné 5,5: Fa valere la propria fisicità in mezzo al campo, non è costantemente preciso nelle due fasi, ma dà l’impressione di poter essere dominante. Ha le sue colpe sul pareggio dell’Union, andando ad abbattere Svilar sul corner da cui arriva l’1-1.

Fa valere la propria fisicità in mezzo al campo, non è costantemente preciso nelle due fasi, ma dà l’impressione di poter essere dominante. Ha le sue colpe sul pareggio dell’Union, andando ad abbattere Svilar sul corner da cui arriva l’1-1. Le Fée 5: Fatica a fornire il proprio apporto alla squadra, scende sulla linea di difesa a prendersi la sfera finendo per giocare in modo troppo scolastico e mai realmente in grado di dare il cambio di marcia (dal 54′ Pisilli 5,5: impatto non indimenticabile per lui).

Fatica a fornire il proprio apporto alla squadra, scende sulla linea di difesa a prendersi la sfera finendo per giocare in modo troppo scolastico e mai realmente in grado di dare il cambio di marcia (dal 54′ impatto non indimenticabile per lui). El Shaarawy 5,5: Al rientro europeo dopo l’infortunio, le gambe del Faraone non macinano come al solito. Nella prima frazione, due occasioni, entrambe cestinate in malo modo (dal 78′ Soulé sv ).

Al rientro europeo dopo l’infortunio, le gambe del Faraone non macinano come al solito. Nella prima frazione, due occasioni, entrambe cestinate in malo modo (dal 78′ ). Pellegrini 6: Il capitano conferma il momento non brillantissimo, peccando di precisione in più di un’occasione. Suo, però, l’assist per il colpo di testa di Mancini che spacca la contesa.

Il capitano conferma il momento non brillantissimo, peccando di precisione in più di un’occasione. Suo, però, l’assist per il colpo di testa di Mancini che spacca la contesa. Baldanzi 6,5: Alla quarta da titolare in Europa su quattro, l’ex Empoli si dimostra fin dalle prime battute uno dei più brillanti. A inizio ripresa, è solo il palo a dirgli di no sul bel sinistro a giro dal limite (dal 78′ Zalewski sv ).

Alla quarta da titolare in Europa su quattro, l’ex Empoli si dimostra fin dalle prime battute uno dei più brillanti. A inizio ripresa, è solo il palo a dirgli di no sul bel sinistro a giro dal limite (dal 78′ ). Shomurodov 5,5: Pronti-via e si fa ammonire per un fallo ingenuo su Niang. Prova a legare i reparti, scendendo a centrocampo per dialogare con i compagni, che non sempre lo seguono. In avvio di ripresa, gira con la testa lontano dallo specchio un buon cross morbido di Pellegrini. (dal 54′ Dovbyk 5,5: Ingresso non brillantissimo per l’ex Girona, che fatica a fare reparto da solo).

Top e flop dell’Union SG

MacAllister 7: Lavoro prezioso e costante per l’undici di casa, sfrutta il regalo di Celik e insacca l’1-1 con la testa su azione d’angolo.

Lavoro prezioso e costante per l’undici di casa, sfrutta il regalo di Celik e insacca l’1-1 con la testa su azione d’angolo. Niang 6,5: I suoi spunti e la sua velocità impensieriscono la retroguardia giallorossa, che fatica a contenerlo.

I suoi spunti e la sua velocità impensieriscono la retroguardia giallorossa, che fatica a contenerlo. Rodriguez 6,5: Entra in campo a 20′ dal termine e permette ai suoi di alzare il baricentro e rendersi maggiormente pericolosi.

Entra in campo a 20′ dal termine e permette ai suoi di alzare il baricentro e rendersi maggiormente pericolosi. Moris 5: Attento fino al momento del gol della Roma, che lo vede complice di Mancini, con un’uscita completamente fuori tempo.

Attento fino al momento del gol della Roma, che lo vede complice di Mancini, con un’uscita completamente fuori tempo. Fuseini 5: Non si vede praticamente mai, finendo per perdere quasi più palloni di quelli giocati.

Tabellino Union SG-Roma

Union Saint-Gilloise (3-5-2): Moris; Mac Allister, Burgess, Sykes; Niang, Khalaili (68′ Ait El Hadj), Vanhoutte, Sadiki, Machida; Ivanovic (78′ Boufal), Fuseini (68′ Rodriguez). A disp.: Chambaere, Imbrechts, Rasmussen, Van de Perre, Kabamgu, Berradi, Leysen. All.: Sebastien Pocognoli

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Angelino; Celik, Koné, Le Fée (54′ Pisilli), El Shaarawy (78′ Soulé); Pellegrini, Baldanzi (78′ Zalewski); Shomurodov (54′ Dovbyk). A disp.: Marin, Ryan, Abdulhamid, Hummels, Paredes, Dybala, Sangare. All.: Ivan Juric

Marcatori: 62′ Manicni (R), 77′ Mac Allister (U)

Arbitro: Jerome Brisard