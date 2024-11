Aggiorna Diretta-Live

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Union Saint-Gilloise-Roma, gara valida per la quarta giornata di Europa League.13:41

Si gioca allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, la casa europea della formazione belga data la ridotta capienza del proprio impianto, il Joseph Marien, che non rispetta gli standard Uefa. Entrambe le squadre hanno finora balbettato, sia in campionato che in coppa, e vanno a caccia di una vittoria che possa dar loro il giusto slancio per affrontare le prossime settimane. I padroni di casa hanno infatti ottenuto un solo punto nelle tre partite europee disputate finora, il pareggio senza reti col Bodo/Glimt, e navigano in decima posizione nella Jupiler Pro League. Discorso simile per la Roma che in coppa ha collezionato una vittoria, un pari e una sconfitta mentre in Serie A è dodicesima dopo 11 partite. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18.45. 13:51

Il team arbitrale è tutto francese con Brisard a dirigere, coadiuvato da Auger e Pages come assistenti, oltre che da Vernice come quarto ufficiale. In sala VAR ci sono Delajod e Lissorgue.13:51

FORMAZIONE UFFICIALE UNION: 3-5-2 per i belgi. Moris - Mac Allister, Burgess, Sykes - Niang, Khalaili, Vanhoutte, Sadiki, Machida - Ivanovic, Fuseini. A disposizione: Chambaere, Imbrechts, Rasmussen, Van de Perre, Kabangu, Ait El Hadj, Rodriguez, Boufal, Berradi, Leysen.18:32

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: solito 3-4-2-1 per Juric. Svilar - Mancini, Cristante, Angelino - Celik, Koné, Le Fée, El Shaarawy - Baldanzi, Pellegrini - Shomurodov. A disposizione: Marin, Ryan, Dovbyk, Abdulhamid, Hummels, Paredes, Soulé, Dybala, Zalewski, Pisilli, Sangare.18:34

Pocognoli, allenatore dei padroni di casa, cambia tanto rispetto al pareggio di campionato contro il Mechelen. Nel trio davanti al portiere Moris trova infatti spazio Mac Allister con i confermati Burgess e Sykes, Machida viene avanzato a sinistra con Niang dirottato a destra. In mezzo al campo con Vanhoutte ci sono Khalaili e Sadiki mentre Lapoussin, David e Amani non vanno nemmeno in panchina. In attacco c'è la coppia formata da Ivanovic e Fuseini.18:37

Senza Ndicka, Juric non sceglie Hummels ma Cristante al centro della difesa, formata dai confermati, rispetto a Verona, Mancini e Angelino. Sugli esterni c'è la conferma per Celik a destra mentre El Shaarawy prende il posto di Zalewski a sinistra. Le Fée e Koné avranno il compito di creare gioco in mezzo al campo con Baldanzi, non Soulé, sulla trequarti insieme a capitan Pellegrini. Turno, almeno inizialmente, di riposo invece per Dovbyk al quale viene preferito Shomurodov. Panchina anche per Dybala.18:40

Sul terreno di gioco si sta osservando un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'alluvione che ha colpito Valencia nei giorni scorsi.18:47

Si comincia!18:48

2' OCCASIONE UNION! Gran sinistro di Khalaili che recupera palla dopo un disimpegno sbagliato da parte di El Shaarawy, tiro potente che finisce di poco sopra la traversa di Svilar.18:52

3' Più Union che Roma in questo avvio di gara, i belgi sono spinti dal gran tifo dei propri tifosi, giunti in massa al Re Baldovino.18:51

4' Giallo per Shomurodov dopo un'entrata in ritardo su Niang.18:51

5' Palla scodellata in area della Roma, Niang gira col destro dopo una sponda ma manda la palla ampiamente fuori dallo specchio.18:52

6' Difficoltà per i giallorossi che non riescono a mettere piede nella metà campo avversaria.18:53

7' Si alza leggermente il baricentro dei ragazzi di Juric che sembrano aver preso un minimo le misure agli avversari dopo un avvio totalmente di marca gialloblu.18:55

8' Scontro tra Pellegrini e Mac Allister nel cerchio di centrocampo, Brisard fischia fallo al capitano della Roma che si rialza incredulo per la decisione del direttore di gara.18:56

9' Mancini anticipa Fuseini poi lancia rasoterra in verticale per Shomurodov, anticipato a sua volta dal portiere Moris in uscita coi piedi dalla propria area.18:57

10' Tocco di Celik in area per Baldanzi, la palla finisce però in rimessa dal fondo dopo una carambola che premia i padroni di casa. Segnali di risveglio tra le fila giallorosse.18:58

11' Entrata ruvida di Mancini su Fuseini, Brisard grazia il difensore romanista non estraendo il giallo.18:58

12' Baldanzi centra lo specchio dal limite dell'area dopo un servizio laterale di Shomurodov. Tutto inutile per il fuorigioco dell'uzbeko.19:00

14' Niang calcia alto col destro dal limite dell'area, Brisard poi fischia un fallo su Baldanzi al centro dell'area.19:02

16' Sadiki supera El Shaarawy vicino alla bandierina del corner, l'esterno giallorosso lo sgambetta da dietro e viene richiamato verbalmente da Brisard.19:04

17' OCCASIONE UNION! Sykes prende il tempo a Mancini sul piazzato messo in area da Vanhoutte ma spedisce la palla fuori dallo specchio. Altra occasione per i padroni di casa, meglio della Roma finora.19:05

18' Fuseini calcia col destro dal limite, Le Fée ci arriva in tackle e fa impennare la palla, poi raccolta al volo da Svilar all'interno della propria area.19:06

20' Calcio d'angolo per i padroni di casa, Brisard richiama a sé Sykes e Cristante dopo un battibecco in area di rigore.19:08

22' Ancora tanta fatica per gli uomini di Juric nell'uscire dalla propria metà campo, il pressing del Saint-Gilloise non sta dando respiro ai giallorossi.19:09

22' Cross di Celik dalla destra, troppo lungo per Shomurodov ed El Shaarawy. Si riparte con una rimessa dal fondo per i gialloblu.19:10

23' Sadiki sgambetta Baldanzi sulla linea laterale. Punizione interessante per la Roma che potrà mettere la palla in area dalla destra.19:11

24' Cross ben calibrato da Pellegrini, respinto però senza problemi dalla difesa belga.19:11

25' Padroni di casa che abbassano ora i ritmo per provare a recuperare energie in vista del finale di primo tempo.19:13

27' Celik trattiene Niang per fermare sul nascere l'azione offensiva dei gialloblu. Cartellino giallo immediato per il turco della Roma.19:14

28' Koné lotta sull'out di destra e guadagna un calcio di punizione nella metà campo avversaria.19:16

29' Mancini va giù in area di rigore dopo un corpo a corpo con Machida. Brisard lascia correre assegnando una rimessa dal fondo per i padroni di casa. Non ci sono interventi dalla sala VAR e si prosegue.19:17

31' Numero di Mac Allister su El Shaarawy e servizio in profondità per Sykes, chiuso in rimessa laterale da Angelino.19:18

32' Baldanzi prova la ripartenza centrale ma finisce per imbottigliarsi tra sole maglie gialloblu quindi decide di ritornare da Cristante alle proprie spalle.19:20

33' Celik alza la testa e crossa in area dalla destra, palla deviata in corner.19:20

33' Angelino dalla bandierina, Pellegrini, dopo una deviazione di Machida, trova una buona coordinazione per il destro al volo da posizione defilata ma colpisce debolmente. Moris blocca senza problemi in area piccola.19:21

34' Rimessa laterale in zona offensiva per la Roma che sta cercando di alzare i giri del proprio motore in questo finale di primo tempo.19:22

36' Fallo in attacco di Celik dopo il tacco di Baldanzi che tiene il pallone in campo. Punizione per l'Union che torna a prendere fiato dopo un buon momento della Roma.19:23

39' OCCASIONE UNION! Niang si porta palla sul sinistro e calcia forte sul primo palo, Svilar non si fa sorprendere e devia in corner.19:26

41' Bell'azione in velocità della Roma con Shomurodov che mette in mezzo dalla sinistra per Baldanzi, la palla diventa poi invitante per El Shaarawy che prova il destro dalla distanza, respinto dalla difesa di casa.19:28

41' Punizione per la Roma a una ventina di metri dalla porta di Moris. Sul pallone Pellegrini.19:29

42' Pellegrini pennella morbido sul secondo palo per Mancini, il difensore ci arriva di testa ma colpisce debolmente.19:29

42' Dalla parte opposta c'è il corner per l'Union, guadagnato da Niang.19:30

43' Palla forte e tesa in area piccola, Svilar ci arriva di pugno nel traffico, poi Mac Allister commette fallo in attacco facendo terminare l'azione offensiva dei gialloblu.19:30

45' Roma che non trova spazi tra le linee avversarie, la manovra giallorossa è stata finora troppo prevedibile per creare pericoli dalle parti di Moris.19:32

45' Un minuto di recupero.19:33

45'+1' Koné semina il panico nell'area avversaria, poi Baldanzi serve El Shaarawy al limite che calcia però altissimo col destro, forse tradito da un rimbalzo non perfetto del pallone sul terreno di gioco.19:33

45'+2' Sinistro da fuori di Sadiki, palla che termina larga.19:34

45'+2' Fine primo tempo. Union Saint-Gilloise-Roma è 0-0 dopo i primi 45 minuti.19:34