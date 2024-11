Roma, confermato Juric: i Friedkin hanno deciso sull'esonero, spunta la verità sulle ipotesi Mancini e Sousa

Dopo il ko col Verona in tanti nella Capitale erano certi dell'esonero di Juric. Invece, ecco la mossa a sorpresa dei Friedkin: il tecnico è stato confermato, i motivi.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La sconfitta di Verona non cambia i piani dei Friedkin: avanti con Juric, per ora. Già, la proprietà americana ha confermato – a tempo – il tecnico croato, nonostante risultati al di sotto delle aspettative e una classifica che vede la Roma al 13esimo posto e soprattutto a -9 dalla zona Champions.

Roma, né Sousa né Mancini: ecco perché resta Juric

Diciamocela tutta: fin dal primo giorno in cui ha messo piede nella Capitale Juric ha dovuto fare i conti con una piazza ancora legatissima al suo predecessore, De Rossi. Il feeling tra le parti non è mai scoccato (e pare anche con parte dello spogliatoio): dunque, in tanti – tra i tifosi – speravano nell’esonero del tecnico ex granata dopo la brutta sconfitta di Verona.

Niente da fare, però: Dan e Ryan Friedkin hanno deciso di confermare Juric. Il motivo, almeno quello ufficiale, per cui Roberto Mancini o Paulo Sousa – solo per citare due tra i tanti nomi accostati alla panchina della Roma – non arriveranno è molto semplice: la proprietà americana è convinta che Juric sia l’uomo giusto per riportare il club nell’Europa che conta, l’unico in grado di invertire la rotta.

Conferma sì, ma a tempo: quanto ne ha Juric?

Il calendario potrebbe aiutare a far chiarezza. Prima della sosta di novembre durante la quale torneranno in campo le nazionali, la Roma è chiamata ad affrontare due partite delicate. Si parte giovedì con la trasferta di Europa League in Belgio contro l’Union SG, a seguire il match dell’Olimpico di domenica contro un Bologna che ha perso solo una volta in campionato e che si sta rilanciando alla grande.

Ecco: se Juric dovesse toppare entrambi match, allora non è da escludere che i Friedkin possano porre fine al rapporto, silurando così il secondo allenatore in una manciata di mesi.

Nessun ribaltone: il discorso di Ghisolfi alla squadra

Chi attendeva il comunicato dei Friedkin, sarà certamente rimasto deluso. Anzi, come riferisce La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri il responsabile dell’area tecnica Florent Ghisolfi ha parlato con la squadra, informandola che si andrà ancora avanti con Juric.

Con un appunto, però. Sì, perché la proprietà ha voluto comunque rimarcare tutta la sua insoddisfazione per l’andamento della squadra, da cui si attende un deciso e repentino cambio di rotta. A partire già dal prossimo impegno, of course.