United, Allegri scartato per il post Ten Hag: la scelta Amorim e il motivo del no all'ex Juve, social scatenati

Haters dell'ex tecnico della Juventus letteralmente scatenati sui social dopo l'indiscrezione che rivela le motivazioni che avrebbero spinto i Red Devils a scartare Max e puntare su Amorim

Lo United avrebbe scartato Allegri dalla corsa al sostituto di Ten Hag. L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra e, in breve tempo, ha inevitabilmente scaldato il popolo del web, con gli haters dell’ex Juve letteralmente scatenati.

Un’effimera suggestione

Massimiliano Allegri scartato dal Manchester United dopo l’esonero di Erik Ten Hag. Una suggestione destinata a rimanere tale, ma che almeno per qualche ora ha avuto una, seppur minima, possibilità di concretizzarsi. Sì, perché dopo aver dato il benservito al tecnico olandese, la dirigenza dei Red Devils avrebbe preso in considerazione anche la candidatura dell’ex Juventus per rilanciare una squadra in piena crisi.

Amorim prossimo tecnico dello United

Una valutazione caduta, però, presto con la scelta che pare essere stata fatta in favore di Rúben Amorim, attuale tecnico dello Sporting Lisbona a cui i Rossi di Manchester alla fine sembrano intenzionati a pagare la clausola rescissoria da 10 milioni di euro per assicurarsi i suoi servizi con effetto immediato e rivelare Ruud Van Nistelrooy tecnico ad interim dopo il ko a casa del West Ham costato il posto a Ten Hag.

Il perché del no ad Allegri

A rivelare il retroscena su Allegri è The Athletic che spiega come tra i profili vagliati prima di andare all-in sul giovane mister portoghese ci fosse proprio l’ex Juve. A indirizzare la scelta lontano da Livorno ci sarebbe stata, però, la convinzione della dirigenza dello United che Max non fosse il candidato ideale con cui impostare un discorso a lungo termine. Skill che, invece, proprio Amorim ha dimostrato di avere alla guida dei biancoverdi di Lisbona, condotti negli ultimi quattro anni alla conquista di due campionati e tre coppe nazionali.

Haters di Allegri scatenati sui social

Sui social, la notizia non pare stupire oltremodo gli haters di Allegri, che colgono l’occasione per indirizzare commenti non certo benevoli ad Allegri. “Non poteva essere altrimenti, un allenatore obsoleto non lo vuole nessuno”, scrive qualcuno o ancora: “C’è bisogno anche di spiegare perché?”.

E c’è chi si va giù pesante: “Cercavano un allenatore non un comico“, “Perché avevano bisogno di un allenatore, non di un mandriano“, “Questi con Allegri sarebbero retrocessi”, “Il calcio è semplice, quelli bravi lavorano e i mediocri restano disoccupati. d’altra parte, se uno non viene chiamato da nessuno…”.