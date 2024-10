Juventus, Adani al fischio finale si prende la rivincita: ennesima stoccata ad Allegri

La Juventus più forte degli infortuni, dell'inferiorità numerica e dell'arbitro: il successo in rimonta ai danni del Lipsia ha mandato in estasi Adani, che punzecchia Allegri

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Cuore, orgoglio, carattere, gioco: c’è tutto nella vittoria in rimonta della Juventus a Lipsia. I bianconeri hanno saputo far fronte agli infortuni di Bremer e Nico e all’espulsione di Di Gregorio ribaltando i tedeschi nella seconda uscita in Champions. E sui social Adani lancia l’ennesima stoccata ad Allegri.

Adani e ‘padre tempo’: il nuovo affondo ad Allegri

Lele Adani non perde mai occasione di punzecchiare Max Allegri. Anche perché la filosofia del corto muso mal si sposa con la sua idea di futbol. E, allora, la remuntada della Juventus ai danni del Lipsia, per giunta con un uomo in meno e dopo gli infortuni di Bremer e Nico Gonzalez, spiana la strada all’opinionista Rai, che coglie la palla al balzo per nuovo affondo. L’ex difensore di Inter e Fiorentina non cita mai Allegri nelle sue stories su Instagram, ma il riferimento è palese: “Dai, dai… padre tempo come sempre opera in silenzio”. Tradotto: ora sì che è un’altra storia.

La domanda di Adani ai tifosi della Juventus

Vincere su un campo difficile come quello del Lipsia, ancora imbattuto in Bundesliga, e nel modo in cui lo ha fatto la Juventus è da ritenere un’impresa. E come tale va celebrata. Adani si mostra soddisfatto di quanto visto alla Red Bull Arena. Si rivolge sornione ai tifosi bianconeri: “È meglio così eh…?”. Per poi aggiungere subito dopo: “Leggermente o decisamente… o sbaglio?”, dando per scontata la risposta. Quindi la chiosa: “E facciamo calcio, facciamo calcio”. Insomma, Thiago Motta lo ha conquistato. Del resto, ha speso sempre parole positivo per l’italo-brasiliano, il cui approdo a Torino ha segnato un taglio netto col passato recente targato Allegri.

Due su due: Juventus settima in Champions

Finisse oggi la Champions, la squadra di Thiago Motta sarebbe tra le otto qualificate direttamente agli ottavi di finale. Al 3-1 all’esordio col Psv ha fatto seguito il 2-3 al Lipsia: due successi nelle prime due uscite che hanno consentito alla Juventus di piazzarsi al settimo posto nella maxi-classifica che vede Borussia Dortmund, Brest e Benfica occupare a sorpresa le prime tre caselle. Alle spalle della Signora top club del calibro di Manchester City (4 punti), Real Madrid, Barcellona, Psg e Bayern Monaco (3).