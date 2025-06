Inter, si conosce il destino di Nico Paz: la decisione definitiva di Como e Real

I blancos non eserciteranno il diritto di recompra e per i lariani il giocatore è incedibile: Marotta e Ausilio dovranno guardare altrove per accontentare Chivu

L’Inter è costretta ad abbandonare definitivamente la pista che porta a Nico Paz: il Real Madrid ha scelto di non esercitare la recompra del cartellino del trequartista, che dunque resterà al Como di sicuro per un’altra stagione. Marotta e Ausilio devono guardare altrove per accontentare Chivu.

Inter, è finita per Nico Paz: resta al Como

Nico Paz esce definitivamente dagli obiettivi dell’Inter per il calciomercato estivo. Non per volontà del club nerazzurro, pronto a investire ormai da mesi su un giovane calciatore tra i più talentuosi dell’intero panorama europeo, indicato da Cristian Chivu come l’acquisto ideale per aggiungere qualità e imprevedibilità alla trequarti nerazzurra. Nico Paz resterà al Como: questa la decisione del club lariano e, soprattutto, del Real Madrid.

Nico Paz, niente recompra per il Real

Vendendo Nico Paz al Como nella scorsa estate per 6 milioni di euro, il Real aveva conservato il diritto di recompra del cartellino dell’argentino per una cifra tra i 9 e gli 11 milioni. Il club madridista ha però deciso di non investire questa somma e di rinviare la decisione sulla possibile recompra all’estate del 2026. Una scelta che fa felicissimo il Como: il club lariano, infatti, non avrebbe voluto privarsi di Paz. Fino al giugno 2026, la società lombarda controllerà il cartellino del giocatore, al momento considerato incedibile. Per l’Inter, dunque, il giovane trequartista rappresenta ormai un capitolo chiuso.

Obiettivo sfumato per Marotta e Ausilio

Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno darsi da fare per trovare un altro numero 10 da aggiungere alla rosa di Chivu. Tra i cambiamenti che il tecnico rumeno intende apportare all’Inter, infatti, c’è anche la presenza di un trequartista da inserire magari a partita in corso per aggiungere imprevedibilità al gioco offensivo dei nerazzurri. Paz avrebbe colmato quella casella alla perfezione: ora l’Inter dovrà guardare altrove.