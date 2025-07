Inzaghi vuole sorprendere l’Europa, l’Al-Hilal lo accontenta e gli regala un bomber solo per il Mondiale per Club

Gli squali d'Arabia puntano a vincere il Mondiale per Club: anche per questo aggiungono alla rosa un attaccante particolarmente prolifico. Dopo la manifestazione proseguirà la campagna acquisti in Italia.

Siamo arrivati ai quarti di finale del Mondiale per Club. Sono rimaste solo 8 squadre ad ambire al titolo iridato di una manifestazione che, almeno in questa versione allargata, è alla sua prima edizione nella storia. Ci spera quindi anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi che è pronto ad affrontare i brasiliani del Fluminense venerdì sera alle 21. La squadra araba ha anche ingaggiato un giocatore appositamente per le battute conclusive della kermesse.

Colpo in attacco per Simone Inzaghi

Simone Inzaghi è coccolato dall’Al-Hilal. L’ex allenatore dell’Inter si è presentato decisamente a Riad, portando il club arabo ai quarti di finale del Mondiale per Club eliminando tra le altre anche il Manchester City di Pep Guardiola. Per non avere rimpianti nel torneo, i biancoblu hanno aggiunto al roster anche un altro attaccante: si tratta di Abderrazak Hamdallah, proveniente dall’Al Shabab con la formula del prestito. Marocchino, classe 1990, ha disputato i Mondiali 2022 con la maglia della sua nazionale.

I numeri di Hamdallah che vale… Benzema

La particolarità di questo acquisto è che a tempo. Il calciatore disputerà infatti solamente la parte finale del Mondiale per Club, vedremo nei prossimi giorni in quante partite consisterà, e poi farà ritorno alla casa madre. Qualcuno probabilmente non lo conoscerà ma si tratta di una certezza nel calcio arabo. Hamdallah ha segnato 21 gol nella passata stagione di Saudi Pro League: in pratica lo stesso score di un certo Karim Benzema.

Meglio di loro due hanno fatto solamente Cristiano Ronaldo con 25 reti e l’inglese Ivan Toney. Insomma, non un aggiunta banale ma un calciatore che può dare un vero aiuto all’Al-Hilal a caccia di un’impresa che sarebbe storica. Inoltre, Hamdallah è famoso alle cronache anche per questioni che nulla hanno a che fare col campo: il calciatore venne preso a frustrate al termine della finale della Supercoppa persa proprio con l’Al Hilal. Il motivo? Aveva risposto male alle offese ricevute dagli spalti, venendo così colpito con una scudisciata da uno spettatore.

Dopo il Mondiale: prima Theo poi assalto a Osimhen

Una volta terminata la manifestazione, l’Al-Hilal darà poi il via al suo faraonico mercato. Il primo nome è naturalmente quello di Theo Hernandez, che ha già accettato la corte araba. In seguito si continuerà l’opera di convincimento di Victor Osimhen (sul quale c’è anche la Juve), anche se in questo caso l’affare è complicato. Il bizzoso nigeriano, per il momento, respinge i tesori d’oriente preferendo rimanere nel Vecchio Continente. Il tempo lenirà le sue certezze?