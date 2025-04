Cristiano Ronaldo, doppietta con un’altra magia e il record ora non è utopia

La squadra di Pioli centra la terza vittoria consecutiva e la deve interamente al suo asso portoghese. Che sale a quota 933 gol in carriera

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Com’era la storia? Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare? L’ha presa alla lettera Cristiano Ronaldo che nel derby tra Al-Nassr e Al-Riyadh si è acceso nel momento del bisogno. La doppietta del portoghese ha consentito ai gialloblù di rimontare sul team rivale vincendo proprio per 2-1. Un altro passo, in realtà doppio, verso il traguardo sognato dei 1000 gol in carriera.

Ronaldo si sveglia e l’Al-Nassr rimonta

L’Al-Nassr vola con la terza vittoria consecutiva e si gode il suo gioiello. Il successo dei guerrieri del Nadj ha un solo nome e cognome: quello di Cristiano Ronaldo. Sotto nei minuti di recupero del primo tempo per la rete di Faiz Selemani, i gialloblù rimontano nella ripresa con la doppietta dell’asso portoghese. In particolar modo, il secondo gol è stato una vera gioia per gli occhi per mix di precisione e potenza a conclusione di un’azione magnifica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’esercito dei 1000: traguardo vicino

E così sono arrivati gli applausi di tutti, compagni e avversari, per un giocatore che a 40 anni suonati non smette di stupire. Anche il bottino di reti in carriera di conseguenza fa un bel balzo toccando quota 933: ne mancano dunque 77 per arrivare alla fatidica soglia dei 1000. Soltanto quest’anno le reti di Cristiano Ronaldo in campionato sono 23 che lo rendono l’indiscusso capocannoniere del torneo arabo.

Gol e Mondiale: CR7 vuole prendersi tutto

Se il primo gol era apparso quasi naturale, con un tap-in troppo semplice per un campione di questo calibro, del secondo invece si parlerà a lungo. La manovra corale della squadra di Stefano Pioli è stata eccellente, cominciata sull’out di sinistra con una serie di passaggi e dribbling fino a quasi la linea di fondo campo. Roba da playstation, fino poi alla conclusione irreale di CR7. Per lo scudetto forse è tardi, per il record no.

Anche perché Cristiano Ronaldo è pronto a rinnovare il proprio contratto di altre due stagioni. Oltre ai 1000 gol l’altro obiettivo del 40enne di Madeira è quello di giocare il settimo Mondiale in carriera. Anche da questo punto di vista sarebbe il primo in assoluto.