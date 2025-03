Juventus, Mancini e Pioli in corsa per il dopo Thiago Motta: il Mondiale per club può influenzare la scelta, il motivo

Il futuro di Thiago Motta è sempre più in bilico, la Juventus valuta la scelta del prossimo allenatore: Conte e Gasperini non potrebbero allenare al Mondiale per club, tutte le possibilità

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una rosa di nomi, poco tempo a disposizione e l’imperativo di non sbagliare. La situazione in casa Juventus è più delicata che mai, il presente è Thiago Motta con il tecnico ex Bologna che salvo clamorosi ribaltoni guiderà la squadra fino alla fine della stagione. Il futuro però resta incerto con il club bianconero che deve fare con una serie di paletti e restrizioni che non rendono semplice la programmazione.

Salgono le quotazioni di Roberto Mancini

L’ipotesi Roberto Mancini diventa sempre più calda nelle ultime ore. L’ex commissario tecnico della nazionale ha chiuso le sue esperienze “nazionali” con qualche rammarico, la voglia di rimettersi in gioco e anche di dimostrare qualcosa. La fine dell’avventura sulla panchina dell’Italia è stata costellata di polemiche e in Arabia Saudita le cose non sono andate meglio, fatta eccezione per il conto in banca. Ora l’allenatore marchigiano vuole rientrare nel calcio che conta, rimettersi alla guida di un club e provare a riscattarsi dopo qualche delusione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo Tuttosport in questo momento sarebbe lui il nome più in voga per la panchina bianconera, Mancini ha un vantaggio rispetto a tutti gli altri: è disponibile subito, è pronto a rimettersi in gioco e le grandi piazze non lo spaventano.

La candidatura di Stefano Pioli

Il toto-allenatore per la panchina della Juventus è soggetto di sfida anche tra i principali quotidiani sportivi. Se Tuttosport punta forte su Mancini, un po’ a sorpresa la Gazzetta dello Sport avanza la candidatura di Stefano Pioli. L’esperienza all’Al-Nassr in Arabia Saudita non sembra essere esaltante per il tecnico che non avrebbe nessun problema a sedere sulla panchina della Juventus dopo quelle di Inter e soprattutto del Milan. Pioli ha dimostrato di essere un tecnico molto bravo a lavorare con il materiale che gli viene messo a disposizione, di saper reggere le pressioni di una piazza importante e soprattutto avrebbe voglia di tornare in Italia e abbracciare l sfida

Il Mondiale per club influenza la scelta

La serie A chiuderà i battenti con il turno in programma il 25 maggio, neanche il tempo di tirare il fiato e analizzare la stagione appena terminata che Inter e Juventus dovranno essere di nuovo in campo visto che il 14 giugno comincia il Mondiale per club con le due squadre italiane tra le protagoniste. Ed è su questo argomento che le scelte in casa Juventus rischiano di diventare più complicate.

Le ipotesi Conte e Gasperini, nomi che esaltano senza dubbio di più la fanbase bianconere, si scontrerebbero con le regole della Fifa. I due allenatori sono sotto contratto rispettivamente con Napoli e Atalanta e non potrebbero allenare nel corso del Mondiale per club, in quanto appunto fino al 30 giugno legati alla squadra precedente. Legami che invece non hanno né Mancini (in questo momento libero da vincoli) e Pioli che si potrebbe liberare prima dal suo accordo con l’Al-Nassr in virtù di una clausola presente nel suo contratto.

Motta ancora in panchina

Una situazione di incertezza per quanto riguarda il futuro della panchina della Juve che sembra totale in questo momento. Mentre la lista degli allenatori pronti ad accettare l’incarico si fa sempre più lunga non è neanche da escludere una permanenza di Thiago Motta. Il giornalista Fabrizio Romano, guru di mercato e trattative, ha infatti rivelato che al momento il club non ha contattato nessun allenatore né cominciato nessuna trattativa.