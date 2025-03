Juventus, Chiellini promosso accanto a Giuntoli: la nuova strategia per la svolta bianconera

Da ambasciatore del club nelle relazioni con le federazioni internazionali a uomo di unione tra area amministrativa e sportiva: l’ex difensore si prepara al cambio di ruolo

Giorgio Chiellini potrebbe essere la risposta della Juventus alla delusione derivante dal primo anno di gestione sportiva di Cristiano Giuntoli: secondo la Gazzetta dello Sport, l’ex capitano potrebbe cambiare ruolo nella prossima stagione, passando dall’incarico di ambasciatore a un incarico di mediazione tra area amministrativa e tecnica.

Juventus, la ricostruzione di Giuntoli in crisi

La Juventus la scorsa estate si è affidata a Cristiano Giuntoli per avviare un nuovo ciclo, ma le scelte del Football Director sono oggi sotto processo: dal calciomercato, segnato dall’acquisto di giocatori che ha in gran parte deluso le attese nonostante investimenti gravosi da parte del club, alla scelta di Thiago Motta, finito nel mirino di addetti ai lavori e tifosi al punto da essere addirittura a rischio esonero prima della fine del campionato. E la dirigenza bianconera, in cerca della svolta, potrebbe puntare su Giorgio Chiellini.

Juventus, l’idea è ripartire da Chiellini

Chiellini è tornato alla Juventus sei mesi fa, assumendo un ruolo istituzionale all’interno dell’organigramma bianconero: è l’Head of Football Institutional Relations, di fatto il responsabile dei contatti con le istituzioni sportive internazionali. Un compito di rappresentanza e collegamento con Uefa, Fifa ed Eca (l’associazione dei club europei), ma che Chiellini ha assunto con l’obiettivo di farsi le ossa in vista di un incarico di maggiore rilievo. Un incarico che l’ex capitano potrebbe assumere già nella prossima stagione: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’idea della Juventus, infatti, è quella di utilizzare Chiellini come collegamento tra l’area amministrativa e quella sportiva.

Juventus, un nuovo ruolo per Chiellini

Quest’ultima è attualmente rappresentata appunto da Giuntoli: secondo i dirigenti della Juventus, Chiellini avrebbe l’esperienza di campo necessaria per coadiuvare il d.s. e aiutarlo nei rapporti con l’area amministrativa del club. Soprattutto, l’ex difensore è in possesso di quel dna bianconero che oggi manca alla dirigenza della Juventus: col suo ingresso, dunque, il club guadagnerebbe l’esperienza e il carisma di chi conosce alla perfezione la Juve e i suoi valori.