Juventus, Christillin denuncia il fuoco amico: “Lapo mi ha messo contro i tifosi”

Quando scoppiò il caso plusvalenze, nonostante fosse una tifosa bianconera la dirigente Uefa e Fifa criticò il club, scatenando l’ira di Elkann jr

Evelina Christillin ha dovuto girare con la scorta dopo l’attacco subito da Lapo Elkann nel 2023, in seguito ai suoi commenti critici sulla dirigenza della Juventus all’epoca del caso plusvalenze: lo ha rivelato la stessa dirigente Uefa e Fifa, grande tifosa bianconera, in un’intervista concessa al Corriere della Sera.

Juventus, la Christillin e il caso plusvalenze

Nonostante fosse una tifosa della Juventus, quando scoppiò il caso plusvalenze Evelina Christillin non risparmiò critiche alla dirigenza bianconera, prospettando poi anche la possibile esclusione dalle coppe del club. Una previsione pronunciata dall’alto dei suoi ruoli istituzionali: già all’epoca la Christillin era membro aggiuntivo Uefa all’interno del Consiglio della Fifa. La sua presa di posizione, però, scatenò la reazione di Lapo Elkann, apparso di recente alla Paris Fashion Week con la moglie Joana Lemos: oggi la Christillin racconta di aver pagato caro l’attacco subito dal rampollo della famiglia Agnelli.

Juventus, Christillin sotto scorta dopo gli attacchi di Lapo

“Per tre mesi mi sono dovuta far scortare – ha raccontato la Christillin in un’intervista al Corriere della Sera -. Non potevo più mettere piede allo stadio. Quella frase ha scatenato reazioni molto aggressive da parte dei tifosi”. “È grottesca, senz’anima e senza dignità, un’arrampicatrice sociale”, questa la frase di Lapo a cui si riferisce la dirigente Fifa, rimasta profondamente delusa dal fuoco amico proveniente da una personalità legata al mondo Juve.

Anche perché, come ricordato al Corsera, la Christillin aveva un legame profondo con la famiglia Elkann. “Ci sono rimasta male – ha poi aggiunto la Christillin – io Lapo l’ho tenuto in braccio appena nato; andavo a prenderlo al catechismo russo, a Parigi, facendolo uscire prima di nascosto per comprargli un gelato”.

Juventus, il rapporto tra Christillin e John Elkann

Oggi, i rapporti sono totalmente diversi, anche con il fratello maggiore di Lapo, John Elkann, a capo del gruppo Exor a cui appartiene la Juventus. “Se lo sento? No, però viviamo vicini. Se ci incrociamo ci salutiamo”, ha svelato la Christillin, colpevole secondo la proprietà Juve di non aver difeso il club all’epoca dello scandalo plusvalenze.

La critica della Christillin alla Juventus

Quando si aprì l’indagine, infatti, la Christillin fu piuttosto dura con la Juventus. “È evidente che si sono un po’ impiccati da soli, perché le intercettazioni parlano chiaro”, disse ospite di “90° Minuto” a proposito del caso plusvalenze. “A livello di immagine, quella del calcio italiano ancora una volta viene compromessa”, aggiunse poi.

E nella primavera del 2023, la dirigente anticipò la possibile esclusione dei bianconeri dalle coppe europee: “Uno scenario possibile”, disse la Christillin, anticipando di fatto la decisione della Uefa che arrivò nel luglio successivo. Parole che attirarono su di lei la rabbia di Lapo.