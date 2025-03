Juventus, idea ritorno Agnelli scalda i tifosi: che c'è di vero e il retroscena

La Torino bianconera in fermento per le voci sul ritorno di Andrea Agnelli che vorrebbe affidare l'operazione rilancio a Klopp: i possibili scenari

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Nelle ultime 24 ore il mondo Juventus è stato in fermento non tanto per il possibile esonero di Thiago Motta con Tudor traghettatore fino al termine della stagione quanto per le voci sul ritorno di Andrea Agnelli al timone del club. Ma quanto c’è di vero?

Juventus, torna Andrea Agnelli? Red Bull e Klopp

Spifferi, sussurri, voci. Nel momento più complicato, ecco che l’effetto nostalgia prende il sopravvento e tutto viene ingigantito a mezzo social. Ogni indiscrezione diventa appiglio di speranza. Clamorosa quella data dall’ex caporedattore centrale di Raisport e collaboratore de La Stampa, Enrico Testa, secondo cui Andrea Agnelli è pronto a riprendersi la Juventus, smarcandosi da Exor.

Altro che affari di famiglia, l’ex patron avrebbe il sostegno di un fondo d’investimento, probabilmente legato alla Red Bull. La trattativa, a quanto pare, andrebbe avanti già da mesi e sarebbe seguita dall’attuale presidente Ferrero. Testa va oltre e fa anche un nome per l’operazione rilancio, quello di Jurgen Klopp, Head of Global Soccer dei club in orbita Red Bull.

Che cosa c’è di vero sul ritorno di Agnelli

A fare il punto della situazione è TuttoSport. Per il quotidiano sportivo la volontà da parte di Agnelli di assumere nuovamente il comando del club c’è tutta. Ma non è così semplice e soprattutto non avverrà in tempo brevi. Non solo: è da escludere anche l’ipotesi che possa sganciarsi da Exor, anche perché i rapporti con John Elkann non sono più burrascosi.

Dunque, niente Red Bull o Tether. Agnelli potrebbe far ritorno alla Juventus attraverso un riassetto societario, che, però, non è imminente. Quando, allora? L’idea potrebbe prendere corpo a partire dalla fine della prossima stagione. Ad ogni modo c’è un dettaglio che fa ben sperare i tifosi, ossia il fatto che le voci su Agnelli non siano state smentite (e neppure confermate) da Exor. Secondo il Corriere dello Sport, non è da scartare l’eventualità che Elkann decida di cedere la Signora ad Andrea, il quale la gestirebbe come un’attività di famiglia nel segno della tradizione: sarebbe l’exit strategy ideale.

La nuova vita di Agnelli, reazioni social e polemiche

In questa fase della sua vita l’ex presidente dei nove scudetti di fila della Juve si divide tra Torino e Amsterdam, dove si occupa della sua finanziaria ma anche della Unify League, ovvero il progetto Superlega che non hai mai veramente abbandonato.

Il popolo bianconero incrocia le dita, ma sui social è polemica perché in tanti non dimenticano il processo sulle plusvalenze. “Torna presto Presidente, solo tu puoi salvarci da questo incubo” scrive su X Juventus Fans. Marta controbatte: “La stessa persona che ci ha messo un questo casino?”. “Un sogno” commenta Stefano. “Che coraggio a ripresentarsi dopo essere scappato con la coda tra le gambe” punge Andrew.