Juventus, non solo Motta sulla graticola: dirigenti nel mirino, i tifosi invocano il ritorno di Agnelli

La contestazione dei tifosi va oltre il progetto tecnico: in molti attaccano la società e si augurano che l’ex presidente possa tornare a progettare il futuro del club

Dalla rivoluzione di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta alla restaurazione firmata Andrea Agnelli: dopo la batosta contro l’Atalanta nel mirino dei tifosi della Juventus non finisce soltanto il tecnico italo-brasiliano, ma tutta la dirigenza, amministrativa e sportiva, e sono in molti coloro che si augurano un ritorno dell’ex presidente.

Juventus, non solo Motta: attacchi a Giuntoli e i dirigenti

Thiago Motta è il principale imputato nel processo aperto dai tifosi alla Juventus dopo le quattro sberle rifilate dall’Atalanta ai bianconeri in quello che doveva essere l’esame scudetto definitivo per la Juve. Le critiche al tecnico si sono sprecate durante e dopo la gara, ma per i tifosi la colpa dell’altalenante stagione bianconera ricade anche sulla società: il Football Director Cristiano Giuntoli, l’uomo che ha costruito la squadra messa a disposizione di Motta, ma anche il presidente Gianluca Ferrero e l’a.d. Maurizio Scanavino, che per molti hanno completamente abbandonato la Juve.

Juventus, la nostalgia dei tifosi per Agnelli

Agli attacchi alla società Juventus corrisponde, sui social, anche la nostalgia per i dirigenti del passato: tanti i tifosi che, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, hanno invocato il ritorno di Andrea Agnelli, il presidente dei 9 scudetti, uscito di scena nel novembre del 2022 con le dimissioni seguite allo scoppio del caso plusvalenze.

Per i tifosi la Juventus ha infatti bisogno di un massimo dirigente che sappia di calcio e che sia in grado di costruire un nuovo futuro, proprio come fatto da Agnelli: l’ex presidente assunse la carica dopo il 7° posto del 2010, avviando poi il ciclo di vittorie sotto la gestione tecnica di Antonio Conte prima e Massimiliano Allegri poi.

Juventus, i tifosi invocano il ritorno di Agnelli

“La Juventus ritornerà Juventus soltanto quanto tornerà lui, Andrea Agnelli”: scrive su X Carlo Alberto, sintetizzando il pensiero di molti tifosi bianconeri. “Andato via Andrea Agnelli siamo rimasti senza società – aggiunge JBest -. Allegri ha portato avanti la baracca per due anni. Poi Giuntoli ha fatto fuori tutti, allenatore e giocatori, e questi oggi sono i risultati. Progetto fallito, ma sopratutto oggi siamo senza una dirigenza”. “Andrea Agnelli torna a casa!”, scrive Annamaria rivolgendosi direttamente all’ex presidente.

“Ridateci Andrea Agnelli. Ridateci la Juventus che non molla mai”, il commento di PokejR11. “Andrea Agnelli faccia una cordata e si prenda la maggioranza del capitale. Non se ne può più di questa Juve”, scrive Blue. “Se Agnelli non riprende in mano la Juve, faremo una fine davvero ingloriosa. Manca tutto, presidenza, dirigenza, allenatore, calciatori”, la profezia di Babylonboss.