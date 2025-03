Juventus, Inter e Milan: il calcio italiano va a processo. Dal caso plusvalenze ai rapporti con i tifosi: la posizione dei club

Una giornata di processi, ma decisamente non sportivi, per Juventus, Milan e Inter. Il club bianconero si difende a Roma per plusvalenze e manovra stipendi, le società milanesi parti civili contro gli ultras

Una giornata di processi per il calcio italiano, ma stavolta l’aspetto puramente sportivo non c’entra niente. Juventus, Inter e Milan sono alle prese con la giustizia ordinaria e la giornata di oggi è stata importante per tutti e tre i club italiani coinvolti però in vicende diverse.

La Juve chiede l’annullamento del processo

Questa mattina si è tenuta una nuova udienza per il processo che riguarda la Juventus. Sul banco degli imputati c’è il club bianconero ma anche gli ex dirigenti a cominciare dal’ex presidente Andrea Agnelli, ma anche Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. L’accusa riguarda il caso plusvalenze e quello relativo alla manovra stipendi. Il club bianconero così come gli ex dirigenti sono accusati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, false fatturazioni per generare plusvalenze fittizie e interventi irregolari sugli stipendi dei calciatori nel corso della pandemia Covid.

La società bianconera ha presentato un’istanza di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per due vizi formali: uno riguarda il sequestro del materiale informatico avvenuto nel corso del 2021 e la seconda per la mancata selezione del materiale pertinente al caso che avete leso i diritti della difesa ma anche i diritti personali degli imputati, visto che nel materiale sequestrato ci sarebbero anche foto personali e cartelle cliniche.

Milan, Inter e serie A: parti civili nel processo agli Ultras

A Milano è invece cominciato il processo con rito abbreviato nei confronti di 16 membri del tifo organizzato di Milan e Inter, accusati di associazione a delinque, estorsione e lesioni. Il primo dibattimento si è tenuto nella sala bunker del carcere di San Vittore per motivi di sicurezza con il Cup Rossana Mongiardo che ha deciso di accogliere la richiesta di costituzione di parte civile da parte di Milan, Inter e della Serie A. Un passo importante che consente ai due club anche di chiedere risarcimenti per i danni subiti.

Milan e Inter: i risvolti sportivi

Il caso Ultras vede il Milan e l’Inter come “vittime” per quanto riguarda la giustizia ordinaria. Ma i veri rischi per i due club milanesi arrivano dalla Procura Federale della FIGC. Il procuratore Chinè ha ottenuto da tempo i faldoni da parte degli inquirenti della Procura di Milano e continua l’indagine. Ora si aspettano le conclusioni che stando ad alcune voci che arrivano da Roma potrebbero anche arrivare nei prossimi giorni. I rischi maggiori però non sono per i club che potrebbero vedersi inflitte delle ammende, mentre i calciatori coinvolti potrebbero subire una squalifica.