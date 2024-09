Juventus, Chiellini festeggia il ritorno: “Il bianconero è parte di me”. E arriva l’investitura di Buffon e Bonucci

Una vita insieme tra porta e difesa: ora per Giorgio Chiellini e per Gianluigi Buffon è cominciata l’avventura dietro la scrivania. L’ex difensore annuncia il ritorno in bianconero e il portiere approva

Due carriere che per anni sono state unite da un legame fortissimo al punto da diventare anche due elementi di un acronimo. BBC: erano queste le quattro lettere che davano fiducia ai tifosi della Juventus, i giocatori dietro quelle iniziali sono quelli di un blocco che faceva dormire sogni tranquilli. Barzagli, Bonucci e Chiellini hanno chiuso la loro carriera da calciatori e ora si lanciano in nuove avventura. E alle loro spalle uno dei portiere più leggendari di sempre come Gianluigi Buffon.

Chiellini: “Il bianconero è parte di me”

Ieri il comunicato della Juventus che ha sancito una notizia che era nell’aria da tempo: Giorgio Chiellini torna a essere bianconero. Il difensore entra a far parte dello staff dirigenziale della Vecchia Signora e lavorerà accanto all’amministratore delegato Maurizio Scanavino con un ruolo di rappresentanza e di relazioni nei rapporti delle istituzioni del calcio nazionali e internazionali.

Oggi arrivano anche le prime parole da dirigente per l’ex difensore che sui social esprime tutta la sua soddisfazione per questo nuovo incarico: “Oggi ritorno a casa, seppur in forma e veste differente. Il bianconero è parte di me, questi colori li sento dentro da sempre e questo club, nel mio percorso personale e professionale, ha rappresentato tantissimo. Sono entusiasta di questa nuova avventura e consapevole delle responsabilità che porta con sé. Non vedo l’ora di contribuire, con la stessa passione di sempre, a portare la Juventus verso nuovi traguardi”.

Buffon: “Giorgione siamo tutti con te”

La Juventus che torna al passato puntando sull’esperienza e sull’attaccamento di un giocatore come Chiellini, e ovviamente non mancano gli attestati di stima dei suoi compagni di squadra come Gianluigi Buffon, che ha intrapreso un percorso simile a quello dell’ex difensore ma come dirigente della nazionale: “So che continuerai a lottare per i colori bianconeri anche da dietro la scrivania con la stessa determinazione che hai sempre dimostrato in campo. In bocca al lupo Giorgione, siamo tutti con te”.

Bonucci punta su Chiellini

L’addio alla Juventus di Leonardo Bonucci è stato decisamente più amaro rispetto a quelli di Buffon e Chiellini ma il legame tra gli ex compagni di squadra è rimasto sempre molto solido, e anche il difensore ex Milan non ha dubbi sulle potenzialità di Giorgio nella sua nuova veste: “Ha sempre dimostrato di aver un carattere forte e una visione molto chiaro di quello che avrebbe voluto fare dopo la carriera – ha dichiarato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport – Già quando giocavamo, il suo percorso di studi e la sua determinazione facevano capire che avrebbe preso questa direzione una volta sceso di giocare. Conosce bene il mondo bianconero e sono sicuro che riuscirà a tramettere quei valori a chi lo circonda”.