Chiellini torna alla Juventus, ecco il suo nuovo ruolo: per il web deve insegnare a farsi rispettare dagli arbitri

Il club bianconero annuncia il ritorno alla casa madre del livornese con un altro incarico, sul web i tifosi si spaccano tra ironia ed entusiasmo

Certi amori non finiscono e così Giorgio Chiellini, dopo aver appeso le scarpette al chiodo in Mls ed aver studiato da manager, torna alla Juventus con un ruolo dirigenziale dopo 561 presenze con la Vecchia Signora. L’ex difensore bianconero studierà e lavorerà a stretto contatto con il ramo più aziendale del club e con l’a.d. Maurizio Scanavino.

Il comunicato della Juventus

Questo il comunicato del club bianconero: “Giorgio Chiellini non ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell’anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori. Giorgio lavorerà a diretto riporto dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino iniziando così un percorso manageriale, che lo vedrà impegnato nel rappresentare il club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Questo ruolo si sposa perfettamente con la formazione che Giorgio ha acquisito nel suo ambito accademico, ma ovviamente anche con la sua figura di uomo, calciatore, capitano e leggenda bianconera“.

Sui social i tifosi si dividono sul ritorno di Chiellini

Fioccano le reazioni sui social e tra tanti “bentornato” ci sono anche voci di dissidenti: “Almeno ha studiato e ha un titolo. A differenza di tanti altri ex giocatori che vengono inseriti nell organigramma senza avere le competenze di base” e poi: “Importante che non riporti nella Juventus , il suo amico Bonucci” e anche: “È come quando su LinkedIn la gente dà nomi inglesi ai lavori per farli sembrare più qualificati. Praticamente è un segretario” e ancora: “Sarà l’addetto alle comunicazioni via whats app per avvisare i compagni che devono far finta di rinunciare agli stipendi..”

C’è chi scrive: “Bentornato Giorgione, ma ricordati che adesso taluni comportamenti non sono più compatibili con i valori della Juventus” e poi: “Io non ho amato per niente le ultime due stagioni alla Juventus e il modo in cui vedevo la Nazionale sempre messa prima di noi, come importanza, ma sono contenta di rivedere in società qualcuno che sa cosa sia la Juventus. Non diventare come Scanavino” e anche: “Spero di vederti dare qualche “testata” a un vecchio sloveno e al suo compagno di merende (il presidente FIGC più fallito della storia)”

Il web è scatenato: “Oooolá, tempismo perfetto, ci sarà finalmente qualcuno legato alla vecchia propietà da poter incolpare in caso di insuccessi del nuovo ciclo. (Mentalità, difensivista, spogliatoio contro il mister, bastoni tra le ruote al DS, ecc…)” oppure: “Livorno rientra a comandare alla Juventus. Un passo alla volta” e infine: “Speriamo che insegni a quelli che scendono in campo di FARSI RISPETTARE dagli arbitri e di farsi sentire, al posto di uscire a testa bassa e tornare indietro accettando tutto!”