Gianluca Vialli oggi avrebbe compiuto 61 anni: l'omaggio e l'iniziativa della Juventus, il ricordo di Mancini

Il club bianconero ha presentato una collezione ispirata al numero 9 ed al successo in Champions nel '96: il ricavato andrà alla lotta contro la Sla. Le parole dell'ex ct della Nazionale, il ricordo dei club in cui ha giocato

Gianluca non si commemora, si festeggia: questo è lo slogan che la Juventus ha scelto per ricordare Gianluca Vialli in occasione di quello che sarebbe stato il suo 61esimo compleanno.

Vialli, il ricordo della Juventus

Le clip pubblicate dal club bianconero riportano alla luce le gesta di Gianluca in bianconero: gol, rovesciate, esultanze, e soprattutto la Coppa dei Campioni alzata al cielo di Roma quella magica notte del 1996. Momento apicale di una carriera vissuta sempre in prima linea, con i galloni del condottiero che ha scoperto di possedere in particolare durante l’esperienza in bianconero. Da attaccante talentuoso e a volte bizzoso, Vialli divenne il leader di cui Marcello Lippi aveva bisogno per dare l’assalto all’Europa. E la storia gli ha dato ampiamente ragione.

L’iniziativa della fondazione Vialli e Mauro

“Nel giorno del suo compleanno, la Juve celebra con affetto e gratitudine la figura di Gianluca Vialli – scrive il club – Capitano, campione, uomo di straordinaria eleganza dentro e fuori dal campo: Gianluca ha lasciato un segno profondo nella storia bianconera e nel cuore di tutti i tifosi. Per onorare la sua memoria, e per rendere omaggio al suo stile unico, Juventus e Adidas, con il supporto e la collaborazione della Fondazione Vialli e Mauro, presentano una collezione esclusiva ispirata alla sua leggenda – si legge in una nota diramata dal club bianconero – un progetto che unisce sport e stile, passione e valori. Un tributo autentico, pensato per chi ha amato e continua ad amare Gianluca”.

Il ricordo di Massimo Mauro

“Un’iniziativa preziosa anche perché contribuirà a sostenere i progetti della Fondazione finalizzati alla ricerca sulla SLA e alla prevenzione del cancro, capisaldi di questa realtà che porta il suo nome – dice Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro – ma che soprattutto si ispira quotidianamente al suo modo di essere: guida silenziosa, ma efficace, maestro di ironia, amante della vita”.

Chiellini omaggia Vialli

Tantissimi gli amici ed ex compagni che gli hanno tributato un omaggio sui social. A cominciare da Giorgio Chiellini, che ha voluto ricordare Vialli, scomparso prematuramente a gennaio 2023 dopo una lunga battaglia, spiegando che “vivere il successo agli Europei al suo fianco mi ha arricchito come atleta e come uomo e il suo ricordo è fonte di ispirazione quotidiana per me e per i nostri giocatori. Gianluca è stato un calciatore formidabile, un capitano carismatico, un dirigente e manager di grande personalità – ha dichiarato Chiellini – ma soprattutto è stato un uomo dai profondi valori, un autentico esempio di coraggio“.

Roberto Mancini saluta l’amico di una vita

“Ciao Luca tanti auguri di buon compleanno”. Lo scrive, aggiungendo un cuore e postando la storica foto dell’abbraccio dopo il trionfo nella finale di Wembley di Euro2020 contro l’Inghilterra, Roberto Mancini, dedicando il suo dolce pensiero all’amico di sempre. “Ti voglio bene – aggiunge l’ex ct azzurro che sui social prosegue citando Aristotele -. L’amicizia è una sola anima che abita in due corpi, un cuore che batte in due anime”. Tra i ‘mi piace’ e i commenti al messaggio dell’ex ct ci sono quelli di Attilio Lombardo, già ex compagno e assistente del Mancio, di Alessandro Florenzi ex azzurro campione d’Europa nel 2021.

Vialli, il ricordo dei club e della Lega

Dal Mancio ai club. La Cremonese posta un video con le reti in grigiorosso dell’ex attaccante, il Chelsea scrive sui social: “Gianluca Vialli avrebbe compiuto 61 anni oggi. Non dimenticheremo mai il nostro leggendario ex giocatore e allenatore”. Lo ricorda anche la Lega Serie A, mentre la Juventus ha poi aggiunto: “Gianluca ha lasciato un segno profondo nella storia bianconera e nel cuore di tutti i tifosi. Il suo sorriso resta impresso nella memoria di chi lo ha conosciuto; la sua leadership è ancora oggi un punto di riferimento; il suo spirito, semplicemente, non ci ha mai lasciati. Di lui abbiamo amato tutto, ma proprio tutto”.