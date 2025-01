Vialli: Mancini, la Juve e la Cremonese lo omaggiano a due anni dalla scomparsa. E la Samp lo celebra con una mostra

Il mondo del calcio non dimentica Vialli, scomparso prematuramente due anni fa: gli omaggi di Mancini e delle sue ex squadre Cremonese e Juventus. E a Genova la Samp inaugura una mostra su di lui

A distanza di due anni dalla sua prematura scomparsa, il mondo del calcio non ha certo dimenticato Gianluca Vialli, ricordato oggi 5 gennaio – giorno dell’anniversario della sua morte – dai tanti tifosi che ne hanno apprezzato le gesta, dalle sue ex squadre e dai colleghi che hanno avutoli piacere di condividere il campo con lui, compreso il grande amico Roberto Mancini, compagno di mille battaglie in campo e in panchina.

Il ricordo di Mancini

Tanti, anzi, tantissimi i tifosi e i protagonisti italiani del mondo del pallone che in occasione dell’anniversario della sua morte hanno ricordato Gianluca Vialli, scomparso due anni fa a causa di un tumore al pancreas. Tra questi ovviamente non poteva mancare Roberto Mancini, che con Vialli alla Sampdoria compose una delle coppie d’attacco più forti e iconiche degli anni ’80 e ’90 anche grazie alla vittoria del primo e unico scudetto della Doria e della finale di Champions persa per un soffio contro il Barcellona.

Oltre all’esperienza ligure, i due hanno condiviso anche quella sulla panchina della Nazionale italiana, che con loro alla guida arrivò a conquistare l’Europeo di calcio disputatosi nel 2021. Proprio quel trionfo, l’ultimo della sua carriera, è stato quello scelto da Mancini per ricordare il proprio amico, al quale ha dedicato anche una dedica speciale “Ricordi belli bomber@lucavialli sempre con noi”.

Vialli nel cuore delle sue ex squadre

Anche le sue ex squadre hanno ricordato Vialli, a partire dalla Cremonese, società dove esordì tra i professionisti nel 1981, che ha condiviso una sua foto da giovane e un’intervista in cui racconta il suo amore per la società, il tutto accompagnato dalla scritta “Luca per sempre”.

Anche la Juventus, con cui conquistò la Champions League 1995/1996 da capitano, lo ha ricordato sul proprio profilo ufficiale su X con una foto che lo ritrae in bianconero intento a palleggiare e con la dedica: “Luca Vialli sempre con noi”.

A Genova una mostra su Vialli

Ovviamente non è mancato nemmeno il ricordo della Sampdoria, che ha commemorato la propria icona con tre post su X. La società ligure ha deciso anche di ricordare Vialli con una mostra inaugurata oggi con tanti suoi ex compagni – tra cui Attilio Lombardo e Giovanni Invernizzi – e dal titolo “Un Uomo, un Campione, Gianluca Vialli” presso il Museo Samp & Doria.