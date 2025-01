Juventus, Milik nuovo ko: Giuntoli deve rifare i conti e il web lo massacra

Il polacco si ferma di nuovo per un problema al polpaccio: il ds prova l'all-in su Zirkzee ma il popolo bianconero sui social non perdona

Quando a giugno si seppe dell’infortunio di Milik, che si era fatto male con la nazionale e aveva saltato gli Europei per sottoporsi a un’operazione di “meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro”, la prima prognosi parlava di un paio di mesi di stop ma da allora i tempi per il bomber della Juventus si sono allungati a dismisura ed è di oggi la notizia di un nuovo stop che rende improcrastinabile l’acquisto a gennaio di un altro attaccante per la Juventus.

Guai al polpaccio per Milik proprio quando stava rientrando

Dopo aver saltato l’intera preparazione e i primi mesi di stagione, si attendeva intorno a metà ottobre il suo rientro ma tutto è slittato perché il giocatore non aveva ancora superato totalmente il problema e si è deciso così di effettuare un nuovo intervento presso la clinica Villa Stuart dal prof. Pier Paolo Mariani. Mese dopo mese si è arrivati al 2025 che però è iniziato male per il polacco, ko al polpaccio proprio quando il rientro in gruppo sembrava avvicinarsi.

Ora si parla di altre due settimane di stop ma i dubbi sono leciti. Considerando anche il momento difficile di Vlahovic ecco che, a dispetto delle dichiarazioni ufficiali (“prenderemo solo un difensore”) il direttore tecnico Cristiano Giuntoli si trova costretto a correre ai ripari per andare in soccorso di Thiago Motta nel più breve tempo possibile.

Zirkzee obiettivo numero uno di Giuntoli

Ai bianconeri – come un po’ a tutte le big – è stato offerto anche Marcus Rashford, altro attaccante in uscita dal Manchester United e resta in piedi la suggestione Kolo Muani ma alla Continassa la priorità è Zirkzee. Si studia la formula per convincere gli inglesi mentre l’ex Bologna verrebbe di corsa a riabbracciare Motta. Sul web però è bufera e nel mirino oltre a Milik ci va proprio Giuntoli.

Lo sfogo dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni: “Ma in sé il problema non è Milik, è da giugno che si sapeva avrebbe avuto un lungo infortunio, ma chi non ha voluto porre rimedio prendendo (o evitando di vendere) un attaccante vero e sano anche solo per far rifiatare Vlahovic”. e poi: “Questo non regge neanche i carichi di una casa di cura ormai. Aria dai” e anche: “Le due settimane sono partite da Luglio e siamo a Gennaio. Sono le due settimane più lunghe che abbia mai visto”.

C’è chi scrive: “Prima o poi uscirà la notizia sul fatto che è fuori progetto da settembre. Attendo” e anche: “Anche perché quando tornerà (se tornerà mai) voglio vedere quanto ci metterà prima di rifarsi male dopo il primo allenamento in gruppo o dopo primi minuti in campo” e ancora: “Giuntoli perderà il posto per aver puntato tutto su Milik. Per aver perseverato. Per aver speso gran parte del budget su altri ruol”.

Il web è scatenato: “La gestione Milik mi pare a dir poco imbarazzante. Ne risentono tutti, persino Vlahovic che non ha mai ricambio adeguato e anche Una bella stretta di mano e ciao ciao Milik, ormai da un’ex giocatore” e anche: “Di chi sono le responsabilità per questo errore di valutazione su Milik e mercato? Un errore gravissimo.” e infine: “La notizia migliore che potessimo leggere: ora Giuntoli è OBBLIGATO a comprare un nuovo attaccante non avendo più l’alibi del ritorno del lampione polacco”.