Calciomercato: Vlahovic piace al Psg, per Fazzini braccio di ferro Lazio-Napoli, Karlsson al Bologna

La Fiorentina ha annunciato Valentini e sta per prendere Folorunsho, Aka Akpro torna a Monza, Lorenzo Pellegrini in partenza da Roma, Lovik al Parma

Partito ufficialmente da due giorni il mercato invernale inizia a sparare i primi botti. Per ora colpi minori ma si lavora in vista delle prossime settimane, da lunedì si entra nel vivo. Primo colpo in attacco per il Lecce che prende in prestito secco dal Bologna Karlsson per sostituire l’infortunato Banda. Il Monza ha comunicato il ritorno di Akpa Akpro: il centrocampista arriva dalla Lazio in prestito fino al 30 giugno 2025. La Fiorentina, invece, ha annunciato Nicolas Valentini. Il difensore classe 2001, svincolato, ha firmato un contratto fino al 2029.

Fiorentina attivissima, arriva anche Folorunsho

Con Martinez Quarta che dalla prossima settimana sarà un giocatore del River Plate, la Fiorentina ha pronto già un altro colpo in entrata. Michael Folorunsho potrebbe svolgere già domani le visite mediche con i viola. L’ex Verona infatti, saluterà il Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra prossima agli 8 milioni di euro. Il Parma ha invece un accordo per Fjortoft Lovik. Il terzino sinistro arriva dal Molde per una cifra di 6 milioni di euro. Norvegese, classe 2003, è atteso in città per le visite mediche.

Juve, occhi su Kolo Muani se Vlahovic va al Psg

L’affare più clamoroso viaggia sulla strada tra Torino e Parigi. Nel Psg Kolo Muani è ai margini visto che Luis Enrique lo considera poco compatibile con i suoi schemi tattici. Il nazionale francese più prolifico del 2024 è determinato a farsi spazio altrove e la Juventus ne ha studiato con attenzione il profilo. Ai francesi piace Vlahovic, croce e delizia di Motta e si sussurra l’ipotesi di un prestito ponte con un riscatto obbligatorio di facile portata. Sullo sfondo resta calda la prospettiva Zirkzee, da riportare in Serie A considerato il flop al Manchester United.

La priorità del ds Giuntoli però è quella di mettere a disposizione di Thiago Motta almeno un difensore affidabile, se non due, e i nomi caldi restano un paio: Hancko del Feyenoord e Tomori del Milan. Per l’ex centrale della Fiorentina trattare col Feyenoord non è né facile né economico il club olandese chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro. Un’operazione che Giuntoli potrebbe finanziare solamente con una cessione importante con Nicolò Fagioli primo indiziato. Il cambio di guida tecnica al Milan invece ha complicato notevolmente la trattativa per arrivare a Fikayo Tomori in una operazione bis con i rossoneri dopo quella per Kalulu, che sarà riscattato a fine stagione (13+3).

Paredes tentato dagli arabi

Il Lecce deve decidere se trattenere o cedere Bondo che piace a vari club. Il centrocampista francese 2003 sarebbe nel mirino di Fiorentina e Genoa. Nei giorni scorsi era stato accostato anche al Milan. La Roma vorrebbe offrire il rinnovo del contratto a Leandro Paredes, rivitalizzato dall’arrivo di Claudio Ranieri. L’argentino, in scadenza il prossimo 30 giugno, è però tentato dall’Arabia Saudita: a volerlo è l’Al-Shabab. Già a gennaio potrebbe finire l’avventura in giallorosso di Lorenzo Pellegrini, che piace al Napoli. Escluso per la dell’Empoli in casa del Venezia, Jacopo Fazzini è al centro di un intreccio di mercato riguardante Lazio e Napoli. I biancocelesti non possono andare oltre un prestito con obbligo di riscatto fissato nel 2026 a quota 10 milioni di euro. Troppo poco per i toscani desiderosi di incassare subito circa un milione e poi 12-14 al completamento dell’operazione. Questa distanza potrebbe favorire De Laurentiis, pronto a chiudere l’affare nei prossimi giorni.