Roma: Hummels provoca la Lazio e rivela cosa successe con Juric, Ranieri spiega l’esclusione di Pellegrini

Il tedesco scalda l’atmosfera pre-derby affermando che i giallorossi possono ancora sorpassare i rivali in classifica. Il tecnico fa il punto sulla situazione del capitano

Il derby tra Roma e Lazio si avvicina e Mats Hummels ha scaldato l’atmosfera con una provocazione nei confronti dei biancocelesti, ma al Messaggero rivela anche i retroscena del suo rapporto con l’ex tecnico Ivan Juric. Intanto Claudio Ranieri ha spiegato il motivo per cui il capitano Lorenzo Pellegrini non giocherà la stracittadina.

Roma, Hummels provoca la Lazio

Mats Hummels è pronto per il suo primo derby con la Roma. L’esperto difensore tedesco sembra essersi calato a pieno nell’atmosfera della sfida con la Lazio, almeno a giudicare dalla provocazione lanciata sulle colonne del Messaggero. “Sappiamo che sono forti”, ha detto dei biancocelesti, aggiungendo che quella di Baroni “è una squadra che si basa sul collettivo, hanno tanti calciatori che vanno in gol e a essere onesti meritano il vantaggio che hanno”.

Poi la stoccata: “Domenica però vogliamo vincere per iniziare a ridurre il gap. Sono convinto che se ci riusciamo possiamo ancora arrivare sopra a loro”. Una dichiarazione non da poco: la Lazio oggi ha 15 punti di vantaggio sulla Roma.

Roma, Hummels e il rapporto con Juric

Nell’intervista Hummels ha parlato anche del rapporto con Ivan Juric, il tecnico che sostituì Daniele De Rossi dopo sole 4 giornate di campionato e che a sua volta è stato poi esonerato in favore di Claudio Ranieri. Sotto la gestione del croato, Hummels non ha mai giocato titolare, disputando solo 23 minuti da riserva nel fatale 5-1 di Firenze. “Ho scelto la Roma per De Rossi, Daniele mi ha fatto subito un’ottima impressione – le parole del tedesco – il suo esonero è stato uno choc non solo dal punto di vista calcistico ma anche a livello personale”.

Juric, invece, “aveva le sue idee di calcio, su come giocare, le sue opinioni – ha spiegato Hummels -. Evidentemente non ero abbastanza in condizione per essere funzionale al suo gioco, ma non ho avuto nessun problema con lui. Non mi ha dato la possibilità di giocare e basta. Credo tra l’altro sia una brava persona. Una situazione anomala, in 18 anni di carriera avevo sempre mostrato il mio valore, anche nelle grandi partite”. “Perché non giocavo? Non so il motivo. Se un giorno lo rivedrò glielo chiederò perché, ripeto, con me è stato sempre gentile e carino. Il problema è che quando faceva la formazione io non c’ero mai”.

Roma, Ranieri esclude Pellegrini dal derby

Prima del derby, però, in casa Roma fanno rumore anche le parole di Ranieri, che ai giornalisti ha annunciato l’esclusione dalla formazione titolare del capitano Lorenzo Pellegrini, al centro anche di diverse voci di mercato: la più consistente riguarda un interesse del Napoli nei suoi confronti. “Perché Lorenzo non gioca? È una considerazione che faccio io, psicologica – le parole del tecnico della Roma -. Tecnicamente è uno dei più forti in Europa. Non sono tanti i centrocampisti che segnano e vanno tenuti stretti”.

Roma, Ranieri e i problemi con i tifosi di Pellegrini

Per Ranieri, però, Pellegrini sta vivendo una fase in cui non riesce a reagire alle critiche mosse nei suoi confronti dai tifosi. “Soffre questo fatto dei tifosi e io devo tenere presente se queste cose gli scivolano via o no – ha spiegato Ranieri -. Lui si carica tutti i problemi e invece dovrebbe giocare con naturalezza. Solo così può tornare il giocatore che è. Lui si porta dei macigni, se fa un mezzo errore lui viene caricato di negatività e di responsabilità. Se sbagliano i beniamini non succede niente. Devo tenere conto di questo, il giorno che lo vedo sereno giocherà. Non ho avuto problemi a metterlo a San Siro e stava per segnare. Ha la capacità di arrivare a fare gol nel momento giusto”.