Roma, Ranieri fa un passo indietro su Dybala: “Non spetta a me”. Poi la clamorosa apertura a Totti

L'allenatore giallorosso ha scandito l'attesa per il derby capitolino. Su Dovbyk: "Con i gol arriverà anche la fiducia. Mercato? Difficilissimo, ma con 2-3 innesti sarei felice"

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Il 2025 della Roma si apre con il tanto atteso derby capitolino, in programma domenica 5 gennaio contro la Lazio. A riscaldare l’atmosfera in vista del big match è stato Claudio Ranieri, che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha analizzato i giorni di avvicinamento alla sfida e fatto il punto su alcuni protagonisti. Si è parlato della permanenza di Dybala, del rilancio di Pellegrini e dell’apporto di Dovbyk. Infine, l’allenatore giallorosso ha toccato il tema di un possibile ritorno di Totti nel club.

Ranieri: “Pellegrini? Spero si riprenda”

Claudio Ranieri è partito proprio da Pellegrini, il capitano giallorosso alle prese con un periodo complicato, caratterizzato da prestazioni altalenanti e un futuro in bilico. Per il centrocampista, la chiave sarà ritrovare fiducia e continuità dopo mesi difficili, in cui la Roma ha dovuto fare i conti con crisi e risultati deludenti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“È la questione che più mi sta a cuore”, ha dichiarato l’allenatore giallorosso. “È un ragazzo meraviglioso e un professionista esemplare, ma è un romano atipico, non esterna emozioni. In questo siamo simili. Resta però uno dei migliori centrocampisti italiani. Lui e Lampard mi hanno segnato tanti gol”.

Tornare in condizione è un obiettivo per cui sarà fondamentale anche il sostegno dei tifosi. Nonostante le varie critiche, alcuni supporter giallorossi, come dimostrato all’allenamento al Tre Fontane, gli hanno fatto percepire il proprio sostegno. “Se si riprenderà? Non posso dirlo, ma lo spero davvero”, ha concluso Ranieri.

L’allenatore: “Dybala è un campione. Se vuole resta”

Il discorso è poi passato alla situazione di Paulo Dybala, giocatore simbolo e perno su cui la Roma intende lasciarsi alle spalle un periodo difficile e ripartire con nuove ambizioni. Ranieri ha ribadito l’importanza del giocatore argentino, come sottolineato anche al termine della sfida di San Siro contro il Milan: “Quando sta bene è da pagare il biglietto per vederlo”.

Dybala sembra stia tornando nella sua miglior condizione, ritagliandosi un ruolo importante nello scacchiere di Ranieri. L’allenatore si è soffermato sul futuro e la centralità dell’argentino: “In generale, non voglio gente infelice. Paulo è un campione. Se vuole restare, deve restare. Il contratto? Non spetta a me, ma alla presidenza decidere se rinnovare o spalmare. A me tocca la valutazione tecnica e capire se può essere un giocatore valido per il nuovo allenatore. E questo Dybala lo è”.

Ranieri: “Dovbyk? Lasciamolo in pace”

Ranieri, inoltre, ha espresso il suo pensiero su Dovbyk e i margini di miglioramento del centravanti ucraino: “Deve crescere nella cattiveria e nella determinazione. Artem è molto sensibile. Era abituato a giocare in modo diverso, ma ora cominciamo a capirci. Forse non ha segnato tanti gol, ma crea le occasioni. Lasciamolo in pace. Con i gol arriverà anche la fiducia”.

Ranieri: “Stiamo sotto 15 punti, pensiamo al derby”

Con l’apertura ufficiale della finestra di calciomercato invernale, Claudio Ranieri ha delineato le priorità per la Roma e l’approccio alla sessione di trattative. L’allenatore giallorosso ha dichiarato: “Dobbiamo valutare bene tutto. È un mercato difficilissimo. Abbiamo delle idee, ma non tutti ti danno i giocatori. Con due o tre innesti sarei felice”.

Uno sguardo al mercato, dove iniziano a circolare le prime voci. Nelle ultime ore, la dirigenza giallorossa avrebbe messo gli occhi su Davide Frattesi, poco impiegato da Simone Inzaghi all’Inter. Non è da escludere un possibile scambio con Lorenzo Pellegrini.

Nel frattempo, il conto alla rovescia per il derby della Capitale all’Olimpico è iniziato. Ranieri ha commentato l’avvicinamento alla sfida in programma domenica 5 gennaio con calcio d’inizio alle 20:45: “È una gara che si prepara da sola. L’allenatore deve fare l’equilibratore. È una partita che sentono in tantissimi. Dobbiamo stare sereni, sarà una sfida difficile. La Lazio è in un momento splendido: gioca bene, crea tanto e sta dove merita di essere. Sa essere compatta, ha creato problemi a tutti”. Proprio Ranieri che in passato ha vinto quattro derby su quattro: “È acqua passata. Guardo al domani e noi ora stiamo sotto 15 punti. Questa è la realtà”.

Ranieri: “Totti? Dobbiamo capire cosa vuole fare”

Claudio Ranieri ha concluso affrontando il tema di un possibile ritorno di Francesco Totti. L’allenatore ha dichiarato: “Devo capire che cosa può e vuole fare Francesco. Arriverà il giorno in cui glielo chiederò. Al Milan Maldini è stato ripreso in considerazione, ma ora c’è Ibrahimovic e non penso possano coesistere. Poi c’è Del Piero che può fare qualsiasi cosa. Noi attendiamo di capire da Francesco cosa vuole fare”.