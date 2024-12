Roma: Dybala vuole il Galatasaray, Ranieri a muso duro: "Qui rimane solo chi è contento"

Il tecnico giallorosso sulla possibile partenza dell'argentino verso la Turchia: "Se ha altre priorità bisogna anche essere d'accordo in due. Dobbiamo fare del nostro meglio per riportare la Roma dove merita"

La stagione della Roma, almeno fino a questo momento, è di quelle che i tifosi giallorossi vorrebbero cancellare immediatamente per voltare pagina. Ma se una singola partita di calcio vive di episodi, le stagioni vanno programmate con ampio anticipo.

Roma, Ranieri pensa al futuro

E Claudio Ranieri, dal prossimo anno dirigente, sa perfettamente che le basi per costruire una squadra che si riveli più competitiva di quella attuale si buttano adesso. “Dobbiamo stare tutti con gli occhi aperti perchè se vogliamo grandi allenatori, dobbiamo darci una svegliata e dobbiamo lottare per risalire la china – le parole del tecnico nella conferenza stampa pre Roma-Sampdoria di Coppa Italia – non credo che un grande tecnico voglia venire qui con la squadra in questa situazione. Dobbiamo fare del nostro meglio per riportare la Roma dove merita. I cavalli però si vedono alla fine”.

Roma, la Coppa Italia per uscire dalla crisi

D’altronde la sconfitta di Como ha rappresentato un brutto schiaffo dopo i cenni di ripresa che si erano visti con il Lecce, e la Coppa Italia potrebbe rappresentare un ottimo modo per ritrovare sicurezze. Domani alle 21 all’Olimpico i giallorossi sfideranno i blucerchiati con l’obiettivo di regalarsi il pass per i quarti di finale contro il Milan. “Teniamo alla Coppa Italia perchè l’abbiamo vinta nove volte – ha detto Ranieri a Mediaset – ci tengo io, ci tengono i tifosi e ci tengono anche i ragazzi. La Samp ha cambiato allenatore e tutti vorranno mettersi in mostra. Dovremo essere pronti e tenaci”.

Roma, le assenze in vista della Samp

Saranno assenti Hummels, Kone e Cristante, mentre Dybala è disponibile. Assente anche Mancini, squalificato per tre giornate nel torneo. In porta è confermato Svilar, mentre in difesa si preparano Celik, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce dovrebbe toccare ad Abdulhamid ed Angelino, con Pisilli e Paredes in regia. Davanti spazio a Saelemaekers, Baldanzi e Dovbyk.

Ranieri-Dybala a muso duro

Proprio Dybala ha meritato un discorso a parte: in queste ore l’argentino è stato accostato al Galatasaray, dove troverebbe Icardi e Osimhen, e Ranieri non chiude all’ipotesi di una cessione a gennaio: “Ognuno fa il proprio lavoro. Mi fa piacere averlo e mi fa piacere metterlo in campo quando sta bene, però se ha altre priorità bisogna anche essere d’accordo in due. Se il ragazzo non vuole restare, c’è una possibilità. Io voglio soltanto giocatori che siano contenti di stare qua”, ha detto l’allenatore precisando però di non aver percepito nessun tipo di disagio da parte della Joya.

Ranieri spiega il ko di Como

Ranieri fa poi un passo indietro per provare a spiegare il brusco ko di Como: “Non eravamo stanchi, come dimostrano i dati abbiamo corso e scattato più nel secondo tempo che nel primo. Questo vuol dire che abbiamo corso non da squadra, ma da singoli, mentre il Como ha giocato da squadra e ci ha giustamente battuto”.

