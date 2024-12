Pagelle Como-Roma 2-0: Ranieri crolla sotto i colpi di Gabrielloni e Paz, male Dybala e Dovbyk, disastro Ndicka

Top e flop della partita Como-Roma, valevole per la 16a giornata di Serie A 2024/2025: i padroni di casa si impongono nel recupero, Hermoso e Le Fee bocciati, Dybala mai pericoloso

La Roma crolla al Sinigaglia: il Como s’impone 2-0 con l’uno-due micidiale nel recupero firmato da Gabrielloni e Nico Paz. Nuovo passo indietro della squadra di Ranieri dopo le due vittorie ottenute ai danni di Lecce e Braga: Dybala e Dovbyk mai pericolosi, un disastro la difesa.

Como-Roma: la traversa di Paz e le sviste di Rapuano

Ranieri non recupera Hummels e decide di concedere una chance a Hermoso, in gol col Braga. In attacco c’è ancora Dybala come falso nove, Dovbyk parte dalla panchina. Fabregas si affida all’ex Belotti.

Rivivi tutte le emozioni di Como-Roma

I primi sussulti li regalano i padroni di casa: punizione di Nico Paz e palla che accarezza la traversa, poi Strefezza non trova la porta da buona posizione dopo un errore di Saelemaekers. Il Como è in fiducia e Svilar in uscita salva sul ‘Gallo’. La prima parte di gara è caratterizzata anche dalle sviste di Rapuano: mancano cartellini gialli a Engelhardt, Hermoso e Kempf, oltre a una punizione dal limite per la Roma in seguito al fallo non fischiato di quest’ultimo su Dybala. Al 28′ capitolini a bersaglio con Koné, ma il gol è annullato per fuorigioco evidente di El Shaarawy a inizio azione.

Ranieri cambia, ma il Como vince nel finale

A inizio ripresa subito un cambio per la Roma: Ranieri decide di affidarsi al gigante ucraino Dovbyk al posto di El Shaarawy. Ma è il Como a spingere e a sfiorare il gol con una conclusione di Fadera, su cui è bravissimo Svilar.

Il tecnico giallorosso fiuta il pericolo e attua un triplice cambio: dentro Mancini, Pellegrini e Pisilli. Eppure sono sempre i lariani ad attaccare, con la spizzata di Cutrone che fa la barba al palo. All’ultimo respiro gli uomini in blu sbloccano il match: Cutrone sfonda e mette in mezzo per il tap in di Gabrielloni. E c’è pure tempo per il raddoppio: contropiede letale di Gabrielloni e gol a porta vuota di Nico Paz.

Il Sinigaglia sembra Hollywood e c’è pure Dele Alli

Il Sinigaglia è sempre più il tempio dei divi del cinema. In tribuna presente il gotha di Hollywood: Adrien Brody, che punta al secondo Oscar come migliore attore protagonista, Keira Knightley, protagonista della serie Black Doves da poco uscita su Netflix, e Michael Fassbender, due volte candidato al Premio Oscar.

Ma c’è spazio anche per i sogni di mercato. Pizzicato dalle telecamere, infatti, l’ex prodigio del calcio inglese Dele Alli, talento sparito dai radar che potrebbe allenarsi con il Como e ripartire proprio con la squadra di Fabregas. L’ex Tottenham è fermo da più di un anno e mezzo.

Le pagelle della Roma

Svilar 6: Fadera lo chiama a un intervento super.

Fadera lo chiama a un intervento super. Celik 5: Versione braccetto, il turco gioca una gara di sacrificio per arginare lo sgusciante Fadera. Rischia la clamorosa frittata con un intervento goffo. Nel finale naufraga.

Versione braccetto, il turco gioca una gara di sacrificio per arginare lo sgusciante Fadera. Rischia la clamorosa frittata con un intervento goffo. Nel finale naufraga. Ndicka 5: Beffato da Gabrielloni al fotofinish: l’errore in marcatura è fatale.

Beffato da Gabrielloni al fotofinish: l’errore in marcatura è fatale. Hermoso 5: Ha bisogno di scrollarsi di dosso quella ruggine accumulata negli ultimi mesi: bocciato.

Ha bisogno di scrollarsi di dosso quella ruggine accumulata negli ultimi mesi: bocciato. Saud 5,5: Meno dirompente rispetto alla serata magica di Europa League in cui è riuscito anche a trovare il primo gol in giallorosso (dal 62′ Mancini : 5).

Meno dirompente rispetto alla serata magica di Europa League in cui è riuscito anche a trovare il primo gol in giallorosso (dal 62′ : 5). Konè 5,5: Segna ma il gol è annullato per fuorigioco di El Shaarawy. Questa volta non giganteggia.

Segna ma il gol è annullato per fuorigioco di El Shaarawy. Questa volta non giganteggia. Le Fée 5: Non solo Hermoso: Ranieri rispolvera anche un altro nuovo acquisto che sembrava sparito dai radar. L’ex Rennes non parte neppure male, ma corre troppi rischi inutili e potenzialmente letali in fase di costruzione (dal 64′ Pellegrini : 5).

Non solo Hermoso: Ranieri rispolvera anche un altro nuovo acquisto che sembrava sparito dai radar. L’ex Rennes non parte neppure male, ma corre troppi rischi inutili e potenzialmente letali in fase di costruzione (dal 64′ : 5). Angelino 5,5: Nel primo tempo tanta spinta sulla corsia mancina, poi cala.

Nel primo tempo tanta spinta sulla corsia mancina, poi cala. Saelemaekers 5,5: Il belga porta in dote vivacità, ma nel primo tempo perde una palla sanguinosa poi non sfruttata da Strefezza (dal 64′ Pisilli: 5. Non riesce a contrastare Cutrone che serve l’assist per il gol di Gabrielloni).

Il belga porta in dote vivacità, ma nel primo tempo perde una palla sanguinosa poi non sfruttata da Strefezza (dal 64′ 5. Non riesce a contrastare Cutrone che serve l’assist per il gol di Gabrielloni). El Shaarawy 6: Come sempre il Faraone si mette in mostra per la sua generosità, ma non incide sul match (dal 46′ Dovbyk : 5. È grande e grosso, eppure non si vede mai).

Come sempre il Faraone si mette in mostra per la sua generosità, ma non incide sul match (dal 46′ : 5. È grande e grosso, eppure non si vede mai). Dybala 5: Riproposto come falso nueve, la Joya dialoga bene con i compagni ma fatica a creare grattacapi a Reina (dal 76′ Soulé: 5,5).

