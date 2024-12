Ancelotti alla Roma, la suggestione alimentata da Ghisolfi fa impazzire i tifosi: Allegri e Montella outsider

Il ds giallorosso: "Arriverà il migliore". E tutti gli indizi portano a Carletto, che sembra al capolinea della sua avventura al Real Madrid. Max e l'Aeroplanino le alternative.

Non che ci fossero troppi dubbi, ma Claudio Ranieri ha rigenerato la Roma. In poche settimane la squadra allo sbando, sballottata tra Daniele De Rossi e Ivan Juric e ritrovatasi addirittura alle soglie della zona retrocessione, ha ripreso a vincere in campionato e in Europa. Il rotondo 3-0 al Braga ha addirittura riacceso le speranze di acciuffare la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League. Anche se i tifosi giallorossi sono in fibrillazione soprattutto per quanto avvenuto nel prepartita. E per una suggestione davvero clamorosa e stuzzicante.

Roma, le parole di Ghisolfi prima del match col Braga

Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi, prima del match coi portoghesi, ha fatto il punto sul futuro e sulle strategie del club giallorosso. Particolarmente interessante il discorso relativo al profilo del prossimo allenatore, che – è bene ricordarlo – sarà valutato di concerto con lo stesso Ranieri, pronto a spostarsi dalla panchina alla scrivania nelle vesti di dirigente. Nessun nome fatto da Ghisolfi, eppure gli indizi disseminati sembrano portare in una direzione ben precisa.

La promessa del ds della Roma: “Arriverà il migliore”

Ecco come Ghisolfi ha parlato del futuro, tratteggiando l’identikit del futuro trainer giallorosso: “Stiamo lavorando su due cose, il mercato di gennaio per migliorare la squadra e sul prossimo allenatore. Vogliamo anticipare e trovare una grande coerenza. Mercato invernale e scelta del prossimo allenatore sono legati, al più presto e sarà il migliore. Più italiano o straniero? Non lo so se sarà italiano o straniero, ma l’identità è importante”.

Roma, sogno Ancelotti: in alternativa Allegri e Montella

Insomma, secondo il ds francese alla Roma arriverà il migliore. E qual è il miglior tecnico italiano in attività? Proprio lui, Carlo Ancelotti, ex idolo della Curva Sud negli Anni 80. Dei giallorossi è stato anche capitano e un anno fa ha detto di Mourinho e della squadra: “Ho un bel rapporto con lui. Io sono mourinhista e romanista, perché sono stato capitano della Roma e ho un ricordo fantastico del periodo che ho passato nella Roma“. I tifosi sognano, ma anche le alternative non sono di basso livello: si fanno i nomi di Massimiliano Allegri, alla ricerca di una panchina dopo il burrascoso divorzio dalla Juve, e di Vincenzo Montella, l’ex Aeroplanino rilanciatosi alla grande da Ct della Turchia. Pure lui ex romanista.