Allegri show alla Farnesina, dribbla le domande su Roma e West Ham ma ammette: “Con l’inglese va meglio”

Il tecnico livornese preso d'assalto nel corso della sua giornata nella capitale. Tra la possibilità inglese e quella romana l'ex juventino è stato però evasivo.

Divisivo come pochi allenatori nella storia. O si è con lui o contro di lui, senza che faccia qualcosa di particolare per farsi amare oppure detestare. Eppure ogni volta che torna sulla scena, che sia su una panchina oppure ai microfoni di qualche TV, Max Allegri fa sempre clamore. Anche stavolta il vate livornese qualche titolone lo ha regalato, tra lo studio dell’inglese in risposta alle voci sul West Ham e il dribbling secco sulle voci che lo vogliono alla guida della Roma.

Allegri alla Farnesina: tifosi e giornalisti scatenati

Massimiliano Allegri si è recato alla Farnesina per l’inaugurazione della mostra “Sfumature di azzurro“. L’ex allenatore della Juventus, ormai fermo da sette mesi e da quel giorno in cui impazzì a seguito della conquista della Coppa Italia, è stato preso d’assalto dai giornalisti e dai tifosi della Roma. Tutti hanno provato a strappargli qualche battuta, indiscrezione, un minimo segno del volto per capirne di più sul suo futuro. Ma il 57enne livornese è abile comunicatore e si è simpaticamente sottratto alle domande.

Il West Ham e lo studio dell’inglese

In queste ore si sono susseguite numerosi voci su un interesse del West Ham, che sarebbe stato respinto però dal tecnico. Quest’ultimo si è limitato ad un’evasiva replica nel suo consueto stile: “Con l’inglese va meglio“. E’ risaputo, infatti, che in questi mesi da disoccupato il sei volte campione d’Italia abbia portato avanti lo studio della lingua facendo ripetutamente tappa anche a Londra. Di recente, infatti, è stato avvisato in occasione di Tottenham-Roma di Europa League.

La Roma e una parentesi non ancora chiusa

Ma anche l’Italia potrebbe reclamarlo. Il futuro di Claudio Ranieri sulla capitale è temporaneo, giusto il tempo di traghettare i capitolini fuori dalla crisi per riconsegnarla in mani differenti. E chissà che queste non possano essere proprio quelle di Allegri, al quale piacerebbe eccome un’avventura in giallorosso. Per ora il tecnico toscano si è limitato a dire di non essere mai stato contattato dagli americani. Ma anche per questo il corso di inglese potrebbe risultargli utile.