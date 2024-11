Tottenham-Roma, Allegri in tribuna e i social impazziscono: Max a Londra per un motivo preciso

L'ex tecnico della Juventus è a Londra, spettatore dal vivo del match di Europa League tra gli Spurs e i giallorossi. Web in tilt, ma all'orizzonte non c'è nessun ribaltone.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Non allena ormai da qualche mese ma quando Max Allegri si muove è come un elefante in una cristalleria tanto il rumore che genera. Ha fatto scalpore la presenza annunciata dell’ex allenatore della Juventus al Tottenham Hotspur Stadium per la gara di Europa League tra Tottenham e Roma. In realtà non ci sarebbero ribaltoni all’orizzonte ma semplicemente un aggiornamento professionale per un tecnico che desidera rilanciarsi dopo un ultimo triennio certamente povero di soddisfazioni e ricco, in compenso, di polemiche.

La chance Roma mai esistita realmente

Tra i diversi candidati presi in considerazione per la panchina della Roma figurava anche il nome di Massimiliano Allegri. Più suggestione mediatica, in realtà, che reale interesse nei confronti del vate livornese. I giallorossi, poi, hanno deciso di puntare sull’usato sicuro che per la Capitale ha un solo nome e cognome: Claudio Ranieri. E così il conte Max è rimasto ancora una volta col cerino in mano, dopo un’estate passata al mare sognando una nuova chiamata per un possibile rilancio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il corso di inglese del conte Max

Ma allora cosa ci fa Max Allegri al Tottenham Hotspur Stadium, anche conosciuto come New White Hart Lane? Intanto l’ex allenatore della Juventus si trovava già a Londra per un corso di inglese, per cui la decisione di andare allo stadio è stata una diretta conseguenza. Rispetto al passato, il 57enne toscano sembra oggi più orientato ad ascoltare proposte dall’estero. Anche perché in Italia, dopo la lunga militanza bianconera, il suo nome è oggettivamente meno caldo di altri.

Futuro nebuloso per l’ex juventino

Di recente in Inghilterra si è liberata una panchina prestigiosa: quella del Manchester United. Anche i Red Devils, però, hanno orientato altrove le proprie mire andando a “rubare” Ruben Amorim allo Sporting Lisbona. Chissà che Oltremanica non possano aprirsi altre chance: più tempo passa più le probabilità dell’anno sabbatico aumentano sensibilmente. Ma a giugno il buon Max dovrà giocoforza rientrare per non finire del tutto fuori dal giro. Intanto, può ammirare dal vivo il suo ex giocatore Paulo Dybala.