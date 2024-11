Tottenham-Roma, dove vederla in diretta tv e streaming Europa League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Quinta giornata di Europa League, appuntamento stasera con la Roma che se la vedrà contro gli inglesi in trasferta per rimanere ancora in corsa nel torneo europeo

Quinta giornata della nuova Europa League e di nuovo in campo la Roma con un nuovo allenatore (il terzo) chiamato a salvare la stagione. Stavolta contro i giallorossi abbiamo il Tottenham contro cui Claudio Ranieri dovrà trovare la quadra.

Le avversarie si affrontano oggi 28 novembre in una partita decisiva per comprendere la profondità della crisi giallorossa dopo la scossa fortissima seguita all’esonero anche di Ivan Juric. Appuntamento per una trasferta centrale a partire dalle 21.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Europa League: Tottenham-Roma, quando si gioca

La Roma scende in campo stasera alle 21: Ranieri è chiamato a raddrizzare le cose anche in Europa, in cui il club ha soltanto cinque punti in classifica, frutto della vittoria con la Dinamo Kiev e dei pareggio con l’Athletic Bilbao e l’Union Saint-Gilloise. I giallorossi occupano attualmente la ventesima posizione in classifica, mentre il Tottenham è fermo al settimo a quota 9 punti.

Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali:

Partita: Tottenham-Roma

Dove: Tottenham Hotspur Stadium

Quando: giovedì 28 novembre 2024

Orario: 21

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Europa League

A che ora e dove vedere Tottenham-Roma in tv

Chi vorrà seguire in tempo reale la trasferta alla quale andranno incontro i giallorossi potrà seguirla live, su Sky. Tottenham–Roma potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva del match, valido per la quinta giornata nella competizione continentale, a partire dalle 21 su Sky Sport.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire il match sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252. La diretta prevede un ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste.

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Europa League in tv e streaming!

Tottenham-Roma in streaming

Come di consueto, quanti vorranno collegarsi e vedere la partita della Roma in streaming potranno seguire live la sfida contro gli inglesi anche così.

Gli utenti interessati a Tottenham-Roma dovranno connettersi attraverso smart tv o i propri device, tablet e smartphone, e ricorrere a NOW oppure scaricare l’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni

Passiamo alle probabili formazioni. Ancora qualche problema per mister Ranieri dopo il flop in campionato contro il Napoli che ha studiato l’undici possibile per l’Europa League dopo la brutta sconfitta contro il Verona. Torna El Shaarawy che ha recuperato dall’infortunio, possibile chance per Hummels. Out Hermoso che torna dopo la pausa. Ancora fuori Saelemaekers.

Tottenham (4-3-3) : Forster; Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Sarr, Bissouma, Maddison; Kulusevski, Solanke, Son. All. Postecoglu

Roma (4-4-1-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Cristante, Koné, Zalewski; Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

L’arbitro della gara