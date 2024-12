Squalifica di un turno per il tecnico bianconero, espulso contro il Bologna. I biancocelesti saranno privi del proprio bomber nella partita chiave della 16a giornata di Serie A

È andata tutto sommato bene a Thiago Motta, squalificato per una sola giornata dal giudice sportivo in seguito all’espulsione rimediata in Juventus–Bologna. Nei provvedimenti disciplinari relativi alla 15a giornata di serie A un turno di stop per Castellanos della Lazio: salterà il big match contro l’Inter.

Giudice Sportivo, un turno di stop per Thiago Motta della Juve

Chissà se le scuse presentate da Thiago Motta dopo la partita tra Juventus e Bologna abbiano inciso sul verdetto del giudice sportivo relativo ai provvedimenti disciplinari della 15a giornata di serie A.

Il tecnico bianconero è infatti stato squalificato solo per una giornata dopo l’espulsione avvenuta al 6’ della ripresa della gara dell’Allianz Stadium: Motta è dunque stato punito con la sanzione minima, non affatto scontata dato che, come si legge nel comunicato del giudice sportivo, l’allenatore ha rimediato il cartellino rosso per aver “assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara” che lo aveva appena ammonito. Motta salterà dunque soltanto Juventus-Venezia, scontando la sua prima squalifica da quando allena i bianconeri.

Lazio senza Castellanos contro l’Inter

Quanto ai calciatori, un turno di squalifica anche per Taty Castellanos: il centravanti della Lazio, già diffidato, ha rimediato il suo quinto cartellino giallo nella partita contro il Napoli di domenica sera. La Lazio dovrà dunque fare a meno del suo bomber nella partita più importante della 16a giornata, la sfida in programma lunedì sera all’Olimpico tra Lazio e Inter.

Un turno di stop pure a Henderson dell’Empoli

Insieme a Castellanos, il centrocampista dell’Empoli Liam Henderson è l’unico altro squalificato dopo la 15a giornata: lo scozzese, anch’egli diffidato, ha ricevuto un turno di squalifica per l’ammonizione ricevuta nella gara vinta dai toscani a Verona.

Il giudice sportivo ha infine comminato una serie di multe ad alcune società di serie A a causa del comportamento scorretto delle proprie tifoserie: 3mila euro ad Atalanta e Verona, 2.500 al Genoa, 1.500 alla Roma e al Venezia.