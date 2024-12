Juventus, Elkann alla Continassa da Giuntoli e Thiago Motta ma la visita irrita i tifosi 

Il numero uno di Exor, holding di cui fa parte il club bianconero, ha voluto mostrare la sua vicinanza a squadra, tecnico e dirigenza: il gesto, però, non è stato gradito sui social

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un gesto di vicinanza nel momento di maggiore difficoltà della Juventus di Thiago Motta: è quello compiuto da John Elkann, a.d. di Exor, che oggi si è presentato alla Continassa insieme all’a.d. bianconero Maurizio Scanavino per incontrare il tecnico e il Football Director Cristiano Giuntoli. La visita, però, è stata duramente criticata dai tifosi della Juve sui social.

Juventus in crisi, Elkann si fa vivo

Mai entusiasmante nel gioco, la Juventus di Thiago Motta da un po’ non brilla più neanche nei risultati: nelle ultime 8 partite tra campionato e Champions League i bianconeri hanno ottenuto solo due vittorie (contro Udinese e Torino) e ben 6 pareggi, mostrando crepe preoccupanti anche in fase difensiva (ma con 10 reti i bianconeri sono la squadra meno battuta della serie A insieme al Napoli).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ecco allora che in soccorso della Juve arriva anche John Elkann, a.d. di Exor, la holding a cui appartiene anche la società bianconera e che, di fatto, ne è da anni il serbatoio finanziario (il club ha ricevuto 3 ricapitalizzazioni negli ultimi 4 anni per un ammontare di quasi per una cifra di quasi un miliardo di euro).

Juventus, Elkann alla Continassa per vedere Giuntoli e Motta

Elkann stamane ha fatto visita alla Juventus alla Continassa: ad accompagnarlo anche Maurizio Scanavino, il presidente del gruppo Gedi che l’erede degli Agnelli ha investito del ruolo di a.d. del club bianconero dopo il terremoto dovuto all’inchiesta Prisma che ha portato alle dimissioni del cugino ed ex presidente della Juve Andrea Agnelli. Elkann s’è intrattenuto con il Football Director Cristiano Giuntoli e soprattutto con Thiago Motta e insieme a loro e Scanavino ha scattato una foto che è stata poi pubblicata sugli account social della Juventus: un gesto che è sembrato finalizzato a rasserenare l’ambiente attorno a Motta e a far vedere che la proprietà è vicina al club e agli uomini che vi lavorano in un momento delicato.

Juventus, i tifosi attaccano Elkann

La visita di Elkann e Scanavino, però, non è stata letta in questo modo da una buona fetta di tifosi della Juventus che, invece, hanno apertamente attaccato l’a.d. di Exor sui social network. Per i supporter bianconero Elkann compare troppo tardi, dopo aver trascurato la Juventus e le mosse necessarie per tornare competitiva ai massimi livelli. “John è venuto a farsi il selfie”, attacca Matteo su X. “Servono le visite degli ex Juve, altro che Elkann”, aggiunge Marco. Danilo concorda: “Sarebbe stato meglio mandarci Chiellini”.

“Operazione di facciata. Motta rischia”, scrive Sound alludendo ad un possibile esonero del tecnico. “Ah ma allora Elkann esiste? E io che credevo fosse un personaggio mitologico”, commenta Vulcano ammonendo l’a.d. di Exor per essere stato, a suo parere, troppo a lungo lontano dal club. “Bastassero le foto…” la chiosa velenosa di Gianmarco.