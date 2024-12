Juventus, Thiago Motta: le parole che hanno irritato ancor di più i tifosi, web in tilt

Il pari allo scadere col Bologna non placa il popolo bianconero e le dichiarazioni del tecnico alimentano la polemica, critico anche Marco Tardelli

Polveriera Juventus. L’ennesimo pareggio, agguantato in maniera rocambolesca dopo la rimonta dallo 0-2 allo Stadium contro il Bologna, ha fatto perdere definitivamente la pazienza ai tifosi bianconeri che si aspettavano una stagione completamente diversa. All’esultanza per l’eurogol di Mbangula allo scadere hanno fatto seguito le riflessioni a freddo ed è partito il processo al tecnico Thiago Motta.

Il ruolino di marcia che condanna Thiago Motta alla Juventus

Nove pareggi in campionato significa aver lasciato 18 punti per strada: così non solo non si vincono gli scudetti ma si rischia seriamente di non andare neanche in Europa. L’elenco della delusione è lì, nel calendario: Juve-Roma 0-0, Empoli-Juve 0-0, Juve-Napoli 0-0, Juve-Cagliari 1-1, Inter-Juve 4-4, Juve-Parma 2-2, Milan-Juve 0-0, Lecce-Juve 1-1, Juve-Bologna 2-2.

Juventus, le parole incriminate di Thiago Motta

A far arrabbiare ulteriormente i tifosi anche le parole nel dopo partita Juventus-Bologna di Thiago Motta: “I miei giocatori hanno libertà in campo. Dopo lo 0-2 sembrava finita, ma con grande cuore i ragazzi l’hanno ripresa e ottenuto un punto importante. Nel secondo tempo abbiamo rischiato di più e saltato le linee giocando tre conto tre nella metà campo avversaria”.

La ribellione dei tifosi sul web: Thiago Motta peggio di Allegri

Sentir parlare di punto importante fa scattare il popolo bianconero: “Ieri mi è bastato vedere 10 minuti del primo tempo per capire che sarebbe stata durissima.. Ma Motta dorme..non c sta capendo praticamente nulla.. In che mani siamo finiti? Altro che Champions..e proporrei pure di non partire nemmeno x la supercoppa a gennaio se dobbiamo far figuracce” e poi: “Fatto sta caro Thiago è che non riesci più a vincere, nemmeno a perdere ma nemmeno a vincere” e anche: “Si può dire che sta facendo peggio di Allegri ?”

C’è chi scrive: “Era sopravvalutato da calciatore e forse lo è pure da allenatore” e anche: “Ancora parla dopo l’ennesima partita di non gioco” e poi: “Punto importante? Ma vai ad allenare lo Spezia per cortesia, si è stanchi a sentire sto scemo” e ancora: “Thiago Motta sta diventando una piccola acciughina nell’attirare gli insulti dei tifosi”, oppure: “Han dato tutto dopo che i tifosi li hanno contestati…potevano farlo prima no?..l’allenatore è li per dare carica e volontà mi sembra”

Il popolo bianconero è scatenato: “Italiano lo ha incartato alla grande, il Bologna ha dominato e Marchetti ha salvato la Juve. Tutto il resto è fuffa” e ancora: “Ma Signor Motta in casa si vince e 9 pareggi sono più delll’ accettabile . Così la Juve difficilmente finirà tra i primi quattro pare la prossima Champions . Sarà un disastro che siamo ancora in tempo per evitare . Ma così non va bene!” e infine: “Per me mancano 6 punti completamente alla portata della Juve. Per questo dico Motta è un fallimento!”

Juventus, l’attacco di Tardelli a Thiago Motta

Anche l’ex centrocampista bianconero Marco Tardelli non è tenero con il tecnico. Parlando a RAI 2 dice: “Ok gli infortuni, ma oggi la Juve aveva Conceicao, Koopmeiners e Vlahovic. Motta era stato preso per il gioco, ma il gioco non si vede tanto. Si diceva che Allegri era difensivo, ma pure Motta lo è e ha molti meno punti rispetto all’anno scorso…”

