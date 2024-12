Pagelle di Juventus-Bologna 2-2: Koop e l'eurogol di Mbangula salvano Motta. Ndoye indemoniato

I rossoblù credono nella rimonta ma vengono gelati nel finale. Per la Vecchia Signora è il quarto pari consecutivo.

La vendetta è un piatto che va servito freddo. O per lo meno, andrebbe. Il Bologna aspetta il tempo necessario ma alla prima occasione ci prova a punire l’ex Thiago Motta e la Juventus. Che il pomeriggio sia storto per i bianconeri lo si intuisce dopo pochi minuti, con l’infortunio di Cambiaso che è costretto a lasciare il campo. Da lì arriva il vantaggio di Ndoye e nella ripresa anche il raddoppio di Pobega sempre con inserimento da dietro. A rimettere in carreggiata la Vecchia Signora ci prova Koopmeiners, con Mbangula che completa la rimonta.

Le scelte di Motta e Italiano

Thiago Motta ha portato in alto il Bologna e lo ha abbandonato sposando il progetto della Vecchia Signora. Ora il tecnico italo-brasiliano ritrova la sua ex squadra ma in piena emergenza. Nonostante le tante defezioni, un pizzico di turnover c’è ugualmente con Perin e Weah in luogo di Di Gregorio e Yildiz. Rientra anche Vlahovic dal primo minuto. I felsinei si schierano a specchio, con Castro terminale offensivo e Ndoye, Odgaard e Dominguez alle sue spalle.

Ndoye colpisce e lo Stadium fischia

Gli ospiti partono meglio, con Ndoye che colpisce un palo a Perin praticamente battuto. Tra i bianconeri piove sul bagnato: la partita di Cambiaso dura pochi minuti con l’infortunio alla caviglia che lo costringe ad uscire immediatamente. La Juve non riesce ad uscire e il gol è nell’aria: lo segna proprio Ndoye che si inserisce con tempi perfetti su assist di Holm. Vlahovic prova poi a rimettere in pista i bianconeri, trovando però la pronta risposta di Skorupski. La prima frazione si chiude tra i fischi dello Stadium .

Pobega raddoppia, Koop e Mbangula rimontano

Ma non solo lo stadio è contro Thiago Motta. C’è anche il giovane arbitro Marchetti che lo manda negli spogliatoi anzitempo dinanzi all’ennesima protesta. Neanche un minuto dopo arriva un’altra doccia gelata per la Juve con la genialata di Castro che di tacco serve Pobega per il 2-0. Sembra tutto finito ma dal nulla sbuca l’accoppiata Danilo-Koopmeiners per il primo gol dell’olandese. A quel punto i padroni di casa ci credono e con Mbangula trovano l’insperata rete del 2-2

Le pagelle della Juventus

Perin 6 Incolpevole sui gol. Poco altro da evidenziare.

Incolpevole sui gol. Poco altro da evidenziare. Danilo 6 Pomeriggio complicato, che con l’assist per Koop assume contorni meno drammatici.

Pomeriggio complicato, che con l’assist per Koop assume contorni meno drammatici. Gatti 5 Anche l’ex Frosinone va in difficoltà. (Dal 79′ Savona ng )

Anche l’ex Frosinone va in difficoltà. (Dal 79′ ) Kalulu 5 Buco difensivo sul gol di Ndoye e prima ne aveva combinata un’altra perdendo Pobega e venendo graziato dall’arbitro.

Buco difensivo sul gol di Ndoye e prima ne aveva combinata un’altra perdendo Pobega e venendo graziato dall’arbitro. Cambiaso ng (Dal 13′ Rouhi 5 L’infortunio di Cambiaso lo fa entrare subito nel match ma contro Ndoye ha vita assai dura),

(Dal 13′ L’infortunio di Cambiaso lo fa entrare subito nel match ma contro Ndoye ha vita assai dura), Locatelli 5 Ha responsabilità importanti sulla rete del Bologna e questo incide parecchio sulla sua prestazione. Per il resto gioca alla sua maniera, rimanendo sempre basso davanti alla difesa ma verticalizzando poco. (Dal 64′ Thuram 6 La sensazione è che i bianconeri abbiano bisogno della sua irruenza fisica).

Ha responsabilità importanti sulla rete del Bologna e questo incide parecchio sulla sua prestazione. Per il resto gioca alla sua maniera, rimanendo sempre basso davanti alla difesa ma verticalizzando poco. (Dal 64′ La sensazione è che i bianconeri abbiano bisogno della sua irruenza fisica). Fagioli 5 Ha un rigore in movimento e lo sbaglia. Avrebbe il compito di aggiungere qualità alla manovra ma non lo fa. (Dal 64′ Yildiz 6,5 Alza il livello della squadra, il suo ingresso è però tardivo).

Ha un rigore in movimento e lo sbaglia. Avrebbe il compito di aggiungere qualità alla manovra ma non lo fa. (Dal 64′ Alza il livello della squadra, il suo ingresso è però tardivo). Conceicao 6,5 Unica vera arma della Vecchia Signora. Ma non è continuo e alla lunga non basta.

Unica vera arma della Vecchia Signora. Ma non è continuo e alla lunga non basta. Koopmeiners 6,5 Prima rete in bianconero con uno dei suoi classici inserimenti a centro area.

Prima rete in bianconero con uno dei suoi classici inserimenti a centro area. Weah 5 Costretto ad una partita difensiva, come probabilmente era da programma sebbene non proprio in queste proporzioni. Alla fine ne esce un mix poco significativo su tutti i fronti. (Dal 79′ Mbangula 7 Segna un gol meraviglioso).

Costretto ad una partita difensiva, come probabilmente era da programma sebbene non proprio in queste proporzioni. Alla fine ne esce un mix poco significativo su tutti i fronti. (Dal 79′ Segna un gol meraviglioso). Vlahovic 6,5 Gli danno una palla buona soltanto e trova un super Skorupski di fronte. Confeziona l’assist per Mbangula.

Top e flop del Bologna