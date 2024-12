Mondiale per club, svelato il calendario per Inter e Juve: quando giocano, a che ora e dove

La Fifa ha rilasciato il calendario con tutte le partite del Mondiale per club: nerazzurri al debutto con Monterrey, bianconeri con l'Al Ain

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Dopo l’attesissimo sorteggio che ha svelato gli otto gironi che compongono il Mondiale per club, ora i tifosi di tutto il mondo possono iniziare a compilare la propria agenda. Infatti è stato svelato il calendario con tutti i match, gli orari e i rispettivi stadi, che si svolgeranno negli Stati Uniti da sabato 14 giugno a domenica 13 luglio 2025. A seguire anche il programma delle due italiane, Inter e Juventus.

Mondiale per club, quando giocano Inter e Juve

Il calendario dell’Inter

Monterrey-Inter 17 giugno ore 18 a Los Angeles (ore 3 in Italia)

Inter-Urawa Red Diamonds 21 giugno ore 12 a Seattle (ore 21 in Italia)

Inter-River Plate 25 giugno ore 18 a Seattle (ore 3 in Italia)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il calendario della Juventus

Al Ain-Juventus 18 giugno ore 21 a Washington DC (ore 3 in Italia)

Juventus-Wydad Casablanca 22 giugno ore 12 a Philadelphia (ore 18 in Italia)

Juventus-Manchester City 26 giugno ore 15 a Orlando (ore 21 in Italia)

Messi inaugura il Mondiale per club

Ad inaugurare il nuovo format del Mondiale per club sarà la squadra del paese ospitante, l’Inter Miami di Messi, che scenderà in campo all’Hard Rock Stadium, stadio della sua città, con 65.500 posti a sedere, contro l’Al Ahly FC, sabato 14 giugno 2025 alle 21:00 (ora locale). Il MetLife Stadium di New York, New Jersey, non solo vedrà sollevare il nuovo trofeo della FIFA Club World Cup domenica 13 luglio 2025, ma ospiterà anche le due semifinali e uno dei quarti di finale.

Le dichiarazioni di Infantino

“I percorsi per le 32 squadre sono stati stabiliti e ora sappiamo a che ora e dove, tra 12 stadi di primissima classe, ci godremo i 48 emozionanti scontri della fase a gironi. Insieme ad altre 15 partite nella fase a eliminazione diretta, questo calendario delle partite segna 63 date nell’agenda di ogni tifoso di calcio: coloro che vivono negli Stati Uniti, che viaggiano dall’estero verso queste splendide città per sostenere i loro club o che seguono in diretta e gratuitamente da ogni angolo del mondo tramite DAZN e FIFA+” – ha spiegato il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Poi ha aggiunto: “Questo calendario delle partite è molto più di una lista di entusiasmanti incontri che coinvolgono i migliori club del mondo: dimostra che il calcio dei club può essere, e sarà, veramente globale. Portiamolo nel mondo”.