Il Mondiale per club spacca i tifosi di Juventus e Inter e c’è il giallo sul mercato allargato

Si è svolto ieri il sorteggio dei gironi del primo Mondiale per Club, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025. L’Inter è stata inserita con gli argentini del River Plate, i messicani del Monterrey e i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. Per la Juventus il Manchester City, il Wydad Casablanca e gli emiratini dell’Al Ain. A tenere banco, però, è il giallo sul mercato, dopo che la Fifa ha proposto una finestra straordinaria dal 1° al 10 giugno 2025, durante la quale tutti i club appartenenti ai campionati delle partecipanti al Mondiale per Club potranno fare mercato. Intanto c’è a chi non piace questa competizione e non lo nasconde sui social.

Mondiale per Club, è giallo sul mercato

Il Mondiale per Club non è ancora iniziato, eppure già emergono i primi problemi. I dubbi sono legati alle operazioni di mercato che verranno condotte durante la prossima finestra estiva.

Per facilitare i movimenti in entrata e in uscita delle 32 partecipanti alla competizione intercontinentale, la Fifa ha attivato una finestra di mercato straordinaria dal 1° al 10 giugno 2025, durante la quale tutti i club e non solo quelli che partecipano all’evento, potranno acquistare o vendere calciatori, firmare e depositare contratti, rinforzandosi o liberando qualche posto in tempo per lo start del Mondiale per Club in programma il 15 giugno 2025.

La finestra straordinaria di mercato, però, è subordinata all’approvazione di tutte le federazioni nazionali. Se una o più di esse dovesse mettersi di traverso, le squadre appartenenti non potranno acquistare o trasferire calciatori.

Mondiale per Club e la pre-lista di 50 giocatori

L’altro problema da risolvere è legato alla pre-lista di 50 giocatori che la Fifa chiederà a ognuna delle 32 partecipanti al Mondiale per Club. Quindi anche un calciatore in scadenza di contratto al 30 giugno 2025 potrà essere inserito nella lista. E se un giocatore ha già l’accordo con un altro club a partire dal 1° luglio 2025, cosa succede? Entrambi i club lo inseriranno in lista?

In questi casi sarà la Fifa a risolvere l’impasse e decidere il club per il quale il calciatore potrà disputare il Mondiale per Club, ma soltanto dopo aver ascoltato le parti interessate.

Ogni rosa sarà composta da un minimo di 26 e da un massimo di 35 giocatori. La Fifa permetterà ai club di aggiornare le rose tra il 27 giugno e il 3 luglio, consentendo la sostituzione di 4 giocatori arrivati a scadenza di contratto o l’aggiunta di 2 giocatori appena acquistati, per un massimo di 37 calciatori in lista.

Infine, per evitare che qualche club si presenti al Mondiale con le riserve o con troppi giovani in rosa, la Fifa ha imposto l’obbligo di schierare la formazione migliore durante la competizione.

Mondiale per Club, i commenti dei tifosi di Inter e Juventus

Il Mondiale per Club non piace proprio a tutti e ha già spaccato le tifoserie di Juventus e Inter, le uniche due squadre italiane che parteciperanno alla rinnovata competizione intercontinentale.

Su “X” si sprecano i messaggi contrari al Mondiale, tra proposte di boicottaggio (“Spero che la maggior parte dei club si mettano di traverso e boicottano questa ennesima pagliacciata”, scrive Nicola Muciaccia), critiche alla Fifa (“Altra cialtronata contemporanea, buona solo per rimpinguare le casse dei club”, commenta Boss Riserva) e chi senza mezze misure, come Salvo Anzaldi afferma che il Mondiale per Club sia “la più grande tamarrata della storia del pallone” e chi, come Diego Giorgio, ammette di sentirsi “sempre più lontano da questo calcio”. Checco Sedda ci va giù duro: “Il Mondiale per Club è una vergogna per ogni tifoso che va allo stadio. Da non guardare fosse anche l’unica”.

Ma non ci sono soltanto giudizi negativi sulla competizione. Ad esempio, Maumou72 afferma che il Mondiale per Club abbia bisogno “di rodaggio, ma le premesse sportive ed economiche sono eccezionalmente positive”, puntando il dito contro i “rosiconi” del web.

E c’è chi esprime valutazioni prettamente di natura calcistica, tra l’ironia di un tifoso nerazzurro: “L’Urawa Red Diamonds è da sempre la mia seconda squadra, per me è un derby”, scrive Il Bet, e la preoccupazione di un sostenitore juventino: “Giocheremo contro il City che avrà recuperato Rodri, mentre noi staremo ancora ad aspettare Nico e Douglas Luiz”, commenta Mirko Penna.