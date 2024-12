Mondiale per club, svolta nei diritti televisivi: sarà trasmesso in chiaro e gratis per tutti

Alla vigilia del sorteggio che si terrà domani alle 19 è ufficiale che il nuovo torneo voluto dalla Fifa avrà una copertura televisiva in diretta

Fino all’anno scorso ha rischiato di metterne in dubbio la nascita: l’assenza di un broadcast televisivo interessato ai diritti tv del Mondiale per Club poteva minare l’esistenza del nuovo format fortemente voluto dalla Fifa. Alla vigilia del sorteggio però ecco l’ufficialità: sarà Dazn a trasmettere tutte le partite della manifestazione.

Domani alle 19 il sorteggio

Juventus e Inter conosceranno domani gli avversari nella competizione (alle 19 ora italiana ci sarà il sorteggio) ma già oggi si sa dove verranno trasmesse le loro partite. E’ stato raggiunto l’accordo con Dazn che trasmetterà il Mondiale per Club 2025 a livello globale. Lo ha confermato la stessa DAZN in una nota.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutte le partite in diretta e in chiaro

Le 63 gare del Mondiale per Club 2025, che coinvolge 32 tra i migliori club di tutto il mondo, saranno trasmesse gratuitamente in live streaming su DAZN a livello globale, in più lingue, e ciò include la possibilità di sublicenziare nei vari mercati la trasmissione in chiaro ad altre TV lineari

La soddisfazione di Infantino

Il Presidente della FIFA Gianni Infantino ha dichiarato: «Sono lieto di annunciare che la FIFA, in collaborazione con DAZN e FIFA+, porterà il meglio del calcio per club in modalitá gratuita in tutto il mondo, il che significa che ogni singolo tifoso di calcio potrà vedere i migliori giocatori provenienti dai 32 migliori club competere nel nuovo Mondiale per Club FIFA per diventare I primi ufficiali ‘FIFA Club World Champions’. Il nuovo Mondiale per Club FIFA è un torneo basato sul merito e inclusivo che rappresenterà l’apice del calcio globale per club, catturando l’immaginazione dei giocatori e dei tifosi di tutto il mondo. Grazie a questo accordo, miliardi di appassionati di calcio in tutto il mondo potranno ora guardare gratuitamente il torneo di calcio per club più accessibile di sempre. Il calcio unisce il mondo».

La partnership inizia con il sorteggio del Mondiale per Club FIFA 2025 che DAZN trasmetterà in diretta a livello globale e in modalità gratuita da Miami domani, giovedì 5 dicembre 2024. I 32 club partecipanti scopriranno i loro avversari della fase a gironi in un evento che inizierà alle 19:00, ore italiane. «L’accordo per l’esclusiva dei diritti di trasmissione globale del Mondiale per Club FIFA 2025 segna l’inizio di una partnership più ampia tra DAZN e FIFA che include l’integrazione sulla piattaforma DAZN di FIFA+, la library dei momenti più iconici del calcio e dei replay completi delle partite della FIFA, nonché di eventi in diretta», conclude DAZN nel comunicato.