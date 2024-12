Mondiale per club, Inter e Juventus in seconda fascia: come funziona il sorteggio e le squadre da evitare

Giovedì a Miami alle 19 ore italiana andrà in scena il sorteggio del Mondiale per club con nerazzurri e bianconeri che rappresenteranno l’Italia nella manifestazione in programma la prossima estate negli Stati Uniti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Da idea a realtà: il Mondiale per club prende sempre più forma e lo farà ancora di più nella giornata di giovedì quando alle ore 19 italiane andrà in scena il sorteggio della manifestazione organizzata dalla Fifa. Ai nastri di partenza ci saranno anche Inter e Juventus ed entrambe sono state inserite in seconda fascia.

I criteri per il sorteggio

Il sorteggio in occasione del Mondiale per club segue quello “di base” stabilito dalla Fifa e per questo motivo in nessun gruppo ci sarà più di una squadra proveniente dalla stessa confederazione, un principio che però non si applica alla Uefa che alla competizione partecipa con 12 squadre. Le squadre della stressa federazione nazionale non possono invece essere sorteggiate nello stesso girone. Le due squadre statunitensi in qualità di paese ospitante e per motivi di tipo organizzativo saranno inserite come posizione 4 nel gruppo A (Inter Miami) e come posizione 4 nel gruppo B (Seattle Sounders).

L’Inter inserita nel gruppo Uefa 1-4 eviterà le altre big europee e potrà pescare però le migliori squadre del Sudamerica, la Juventus invece incrocerà sicuramente una tra Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e PSG.

Le squadre da evitare

Come detto l’Inter evita sicuramente le big europee ma non per questo il calendario e il girone sarà più semplice. I nerazzurri dalla seconda fascia possono incrociare una tra Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense e c’è da scommettere che le squadre sudamericane saranno anche quelle con maggior seguito di pubblico e di tifosi. Per la Juve invece ci sarà sicuramente da fare i conti con una delle big del calcio europeo. Anche dalla terza fascia può però arrivare qualche insidia con la presenza degli arabi del Al-Hilal a soprattutto con quella di Boca Juniors e Botafogo. Decisamente più abbordabili le squadre di quarta fascia con l’Inter Miami di Messi che rappresenta una sfida affascinante ma comunque molto incerta.

La svolta sui diritti televisivi

Intanto dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni su quella che è stata la nota dolente del Mondiale per club: i diritti televisivi. Secondo il Times ad avere la possibilità di trasmettere l’evento potrebbe essere Dazn con la piattaforma con sede nel Regno Unito che starebbe lavorando a un accordo con l’Arabia Saudita e arrivare in soccorso della Fifa diventando così il partner televisivo del Mondiale per club. Un ipotesi che però al momento è stata già smentita da Dazn stessa.