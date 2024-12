Juve, Giuntoli blocca Danilo: "Serve un difensore, Antonio Silva interessante. E aspettiamo Milik". È bufera

Giuntoli fa il punto sul mercato della Juve in vista della riapertura del mercato a gennaio e scatena una nuovo putiferio sui social. Tifosi sempre più sul piede di guerra

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Le vie del mercato – si sa – sono infinite. E così capita che un calciatore finito ai margini come Danilo diventi l’oggetto del desiderio della capolista. Da Torino, però, arriva lo stop di Giuntoli, che fa il punto sul mercato della Juventus in vista di gennaio, scatenando la reazione dei tifosi.

Danilo al Napoli? Giuntoli blinda il brasiliano

Intercettato dai microfoni di Sky a margine del Gran Galà del Calcio AIC, il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli ha spento sul nascere le voci di mercato sempre più insistenti riguardanti Danilo. Sul brasiliano, poco impiegato da Motta e autore di prestazioni insufficienti quando chiamato in causa, pare sia forte l’interesse del Napoli, a caccia di un centrale in grado di giocare anche sulla fascia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma il dirigente bianconero è categorico: “È il nostro capitano, e ce lo teniamo stretto”. Parole dettate soprattutto dall’emergenza causata dai gravi infortuni capitati a Cabal e Bremer. “Dietro siamo veramente ridotti ai minimi termini: il nostro obiettivo è di non far partire nessuno e prendere un difensore” aggiunge.

Juve, casting per la difesa: Giuntoli su Antonio Silva

Di sicuro arriverà un rinforzo, forse due, a gennaio. Skriniar e Hancko sono nomi valutati da tempo, mentre negli ultimi giorni avanza con prepotenza la candidatura di Antonio Silva, 21enne centrale del Benfica, gestito dal potente manager Jorge Mendes, già agente di Conceicao.

Giuntoli ammette: “È un calciatore interessante, come ce ne sono altri. Bisogna essere attenti e vigili così da sferrare il colpo al momento giusto”. Non è un’operazione facile: da quanto filtra, il club lusitano non sembra intenzionato a lasciar partire il calciatore in prestito.

Attacco spuntato: arriverà un’altra punta?

La coperta lì davanti è davvero cortissima. Milik non è mai stato a disposizione e Motta è stato costretto a schierare Weah al centro dell’attacco per sopperire all’assenza di Vlahovic. La Juventus comprerà una punta a gennaio?

Ecco che cosa ha rivelato Giuntoli: “Stiamo aspettando l’evoluzione di Milik, siamo fiduciosi che possa fare veramente molto bene. Lo reputiamo un calciatore adatto al gioco del mister ed è per questo motivo che lo stiamo aspettando. Certo, se dovesse succedere un altro intoppo, allora saremo vigili sul mercato”.

Juve, la reazione dei tifosi alle parole di Giuntoli

I tifosi della Juventus sono sempre più sul piede di guerra. Anche perché Giuntoli ha dichiarato che l’obiettivo del club è finire tra le prime quattro. “Quindi hai fatto un calciomercato da 200 milioni per arrivare quarto, quando l’anno scorso senza spendere un centesimo siamo arrivati terzi in ciabatte, pareggiando le ultime 200 partite” scrive su X Onestà Juventina.

“Cioè si è fatto un mega mercato ed un mega repulisti per ottenere gli stessi risultati dello scorso anno. Però almeno quest’anno in campo ci divertia… ah no” aggiunge Giampaolo. “Le parole di Giuntoli sono troppo brutte e per niente in stile Juve per essere vere. Devo credere sia strategia, esattamente come quella per cui è famoso sul mercato” sostiene Guido. “Giuntoli è la rovina della Juve. Il mercato un vero fiasco: questa situazione della rosa corta è solo colpa sua” chiosa Anton.