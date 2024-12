Koopmeiners difende la Juventus al Galà del calcio e i social lo attaccano: i tifosi hanno perso la pazienza

Al Gran Galà del Calcio Koopmeiners ha parlato del periodo della Juventus spiegando che la squadra si trova sulla strada giusta: ma i i tifosi stanno esaurendo la pazienza

Durante il Gran Galà del Calcio, Teun Koopmeiners ha parlato del momento difficile che sta attraversando la sua Juventus, dichiarando che la squadra è sulla strada giusta e che quando si cambiano così tanti giocatori è normale che si necessiti di un po’ di tempo per trovare la quadra perfetta. Sui social però i tifosi sembrano star esaurendo la pazienza nei confronti della squadra e con il giocatore olandese, il cui rendimento finora è stato ben al di sotto delle aspettative di società e supporters.

Koopmeiners: “Non aver perso è importante, ma siamo la Juve”

Tra i protagonisti in negativo di questo momento difficile della Juventus con zero gol e due assist finora in Serie A, Teun Koopmeiners ha cercato di rassicurare i propri tifosi durante durante il Gran Galà del Calcio, provando a spiegare il momento difficile della squadra: “Ci sono delle cose che vogliamo migliorare. Non aver perso è importante, ma siamo la Juve e vogliamo attaccare. Anche io voglio fare più.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Abbiamo imparato tante cose rispetto alle prime uscite. A Lecce si poteva fare meglio, ma i tifosi possono stare tranquilli: siamo sulla strada giusta. Sono sicuro che arriveranno momenti migliori. Voglio dare tutto per questa società, per i tifosi. Essere alla Juve è un sogno, voglio aiutare la squadra, lo staff tecnico e la società. Rimango fiducioso”.

Koopmeiners: “Siamo sulla strada giusta”

Secondo Koopmeiners il fatto che si siano stati così tanti nuovi arrivati è una delle motivazione per cui la Juventus sta faticando a trovare la propria identità in termini di gioco e conseguentemente di risultati: “Sono arrivati tanti nuovi innesti oltre a me. Dobbiamo crescere ma siamo sulla strada giusta. Gioco in un modo diverso rispetto all’Atalanta, ma questo non mi preoccupa. Ho consapevolezza delle mie capacità e di quelle della squadra ed è questo che è importante”.

I tifosi però hanno esaurito la pazienza

Sui social i tifosi della Juventus sembrano aver esaurito la pazienza con Koopmeiners e la squadra, come Giorgio, che ironicamente commenta le parole di Teun sul fatto di essere sulla strada giusta: “Con calma però”. C’è anche chi ci va giù più pesantemente: “Ti ho difeso e ti difendo…però siamo a Dicembre…meno parole e più fatti in campo…vale anche per i tuoi compagni….”; e ancora: “Si ma svegliati che ad oggi ci stai facendo rimpiangere Miretti”. Non mancano nemmeno quelli dei tifosi avversari, come un utente che ironicamente scrive: “Se questa è la strada giusta, continuate pure…”.