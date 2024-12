Juventus, l’ultima prova di Zirkzee ha convinto Amorim: la decisione del tecnico dello United

Contro l’Everton l’olandese ha firmato la sua prima doppietta con la maglia dei Red Devils incassando i complimenti del nuovo allenatore: per Giuntoli ora è complicato acquistarlo a gennaio

Joshua Zirkzee rischia di tramutarsi nell’ennesimo sogno di proibito di mercato della Juventus: ieri contro l’Everton l’olandese ha firmato la sua prima doppietta con il Manchester United e il nuovo tecnico dei Red Devils Amorim ha fatto capire di non volersene privare a gennaio.

Juventus, Giuntoli sogna di regalare Zirkzee a Thiago Motta

Dusan Vlahovic è attualmente infortunato, ma anche quando era al 100% non è mai sembrato pienamente a suo agio nel gioco di Thiago Motta, che al suo centravanti chiede più partecipazione al gioco e non solo i gol. Ecco perché da settimane si parla di un forte interesse della Juventus per Joshua Zirkzee, talento olandese del Manchester United esploso nella scorsa stagione proprio nel Bologna di Thiago Motta. Fino a ieri Zirkzee sembrava un corpo estraneo allo United, ma nel match contro l’Everton è arrivata la svolta che può complicare i piani del Football Director bianconero Cristiano Giuntoli.

La prima doppietta di Zirkzee con il Manchester United

Nella gara contro i Toffees Zirkzee ha ripagato la fiducia del nuovo tecnico dello United Ruben Amorim firmando una doppietta nel 4-0 ottenuto dai Red Devils all’Old Trafford. Preferito all’ex atalantino Hojlund al centro dell’attacco, Zirkzee ha sfruttato due assist di un altro ex bergamasco, Amad Diallo, per portare a 3 il totale delle sue realizzazioni in Premier League e in stagione. Il bilancio complessivo della sua esperienza allo United resta per ora negativo – 3 gol e 2 assist in 19 presenze stagionali – ma la sensazione è che l’avvicendamento tra l’ex allenatore Erik Ten Hag e Amorim possa rappresentare una svolta nella carriera di Zirkzee.

Manchester United, le parole di Amorim su Zirkzee

A confermarlo sono arrivate le parole del tecnico portoghese, che al termine dell’incontro ha sottolineato la prova e le qualità proprie di Zirkzee. “Due gol sono buoni per la fiducia, ma più importante è la prestazione – ha dichiarato Amorim -. Zirkzee ha combattuto in ogni situazione. È stata una buona giornata per lui. È un giocatore di talento, un giocatore del Manchester United, e penso che sia pronto per questo ruolo. Abbiamo bisogno delle sue caratteristiche per giocare così”.

Juventus, più difficile arrivare a Zirkzee

Le dichiarazioni di Amorim preludono ad un cambio di strategia da parte dello United, che fino a ieri era pronto a privarsi di Zirkzee a gennaio, magari cedendolo in prestito. Dopo la doppietta all’Everton e le dichiarazioni di Amorim, la partenza dell’olandese appare più difficile: una brutta notizia per la Juventus e per Giuntoli, che aveva individuato nell’ex Bologna la prima opzione per rafforzare l’attacco nella finestra invernale del calciomercato.