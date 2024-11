Mondiale per club, la serie A verso uno slittamento: il ruolo di Inter e Juventus, il 5 dicembre si scoprono le avversarie

L'avvio della Serie A 2025/26 potrebbe essere posticipato di una settimana per via degli impegni di Inter e Juventus al Mondiale per club. Dalla Costa Rica una nuova polemica

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Mondiale per club potrebbe far slittare l’inizio della prossima Serie A. L’ipotesi è più che concreta in virtù dell’impegno estivo negli States di Inter e Juventus, che il 5 dicembre scopriranno le loro avversarie nella prima edizione del torneo targato Fifa.

Mondiale per club: cosa cambia per la Serie A

La partenza della Serie A 2025/26 potrebbe slittare di una settimana proprio per via del Mondiale per club, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. La questione è già stata affrontata nella riunione tra i rappresentati delle 20 società del massimo campionato italiano che si è tenuta mercoledì e, come riferito da Calcio & Finanza, pare abbia avuto il benestare da parte di Inter e Juventus, ovvero gli unici due club dello Stivale che parteciperanno alla competizione della Fifa.

Dunque, il fischio d’inizio della prossima Serie A potrebbe essere sancito il 23 agosto e non a ridosso di Ferragosto come avvenuto nell’attuale stagione: in tal senso, si attendono novità a breve.

Inter e Juve alla finestra: data e orario del sorteggio

Inter e Juventus dovranno aspettare giovedì 5 dicembre per scoprire le proprie avversarie al Mondiale per club. Il sorteggio si svolgerà a Miami quando in Italia le lancette dell’orologio segneranno le 19:00 in punto. Sono 32 le squadre ai nastri di partenza, di cui 12 europee.

Manca solo il nome dell’ultima partecipante, che uscirà dalla finale della Copa Libertadores 2024 in programma il 30 novembre a Buenos Aires, e poi il quadro sarà completo. Si parte con la formula a gironi (otto da quattro), con le prime due classificate di ogni gruppo che staccheranno il pass per gli ottavi di finale e dunque per la fase a eliminazione diretta che si concluderà con la finalissima del 13 luglio. Il Mondiale si disputerà ogni quattro anni: negli anni ‘scoperti’ sarà riproposta la classica Coppa Intercontinentale Fifa.

Ma continuano le polemiche: l’ultima è della Costa Rica

Il percorso che porta al Mondiale del club è stato tutt’altro che lineare. Tanti, tantissime le polemiche che hanno accompagnato fin dal principio la nuova competizione varata dalla Fifa, a partire a da quelle innescate dalla associazione dei calciatori.

L’ultima in ordine di tempo arriva dalla Costa Rica. L’Alajuelense, infatti, alza la voce perché sostiene che le squadre messicane del Leon e del Pachuca hanno la stessa proprietà, per cui una delle due – secondo regolamento – dovrebbe essere esclusa. Il club si è già rivolto a uno studio legare spagnolo per intentare causa: una nuova gatta da pelare per l’organismo presieduto da Gianni Infantino.