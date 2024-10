Mondiale per club, la Fifa cambia il mercato: Inter e Juve avranno dieci giorni in più

Pronta una sessione di trasferimenti ad hoc per i 32 club che partecipano alla prima edizione della manifestazione. Il motivo? Rimpiazzare i giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il calcio si evolve, nascono nuove competizioni e anche il calciomercato deve andare parallelamente. La Fifa ha infatti deciso di aprire una sessione di trasferimenti ad hoc per i club impegnati al Mondiale per club. La notizia è arrivata direttamente dalla Spagna e più precisamente da Marca: la massima federazione calcistica internazionale vuole aprire una finestra di dieci giorni per tutte le società che voleranno negli Usa. Inter e Juve inclusi.

Una sessione ad hoc per i club coinvolti

Calciomercato troppo lungo? Macché. La Fifa ha deciso di allungarlo, almeno per le squadre coinvolte nella prima storica edizione del Mondiale per club. Il mercato andrà in scena da domenica 15 giugno a domenica 13 luglio 2025: una fascia temporale che crea qualche problema alle società in virtù dei contratti con scadenza 30 giugno. Per ovviare a questa criticità prende quota la possibilità di un’apposita finestra per ufficializzare i nuovi arrivi.

Decisione confermata dalla Fifa nel nuovo regolamento

La nuova sessione, val la pena ribadirlo, sarebbe valida solo e soltanto per i 32 club che prenderanno parte alla manifestazione iridata. A loro verrebbe concesso un periodo, dal primo al 10 giugno, per tamponare eventuali partenze a costo zero. Questa decisione è stata confermata dal Consiglio Fifa che ha approvato il regolamento per il torneo. L’obiettivo è anche quello di far trovare una quadra alle società per le possibili scadenze di contratto.

I casi in pending di Juve e Inter

Nella Juventus la questione riguarderebbe capitan Danilo ad esempio. Ma anche i vari prestiti come Kalulu e Conceicao per i quali andrebbe trovata una soluzione prima per consentire loro di partecipare alla kermesse. Delicata pure la situazione dell’Inter per Acerbi, Dumfries, Correa, Arnautovic oltre ai portieri Radu e Di Gennaro.

Diversi invece i casi di Darmian e De Vrij per i quali la società nerazzurra avrebbe opzione automatica di rinnovo. Insomma, i 10 giorni in più sarebbero utili proprio per rimpiazzare le eventuali partenze di queste calciatori o trovare con loro in anticipo un accordo per il rinnovo di contratto.