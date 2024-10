Inter e Milan, penalizzazioni o multe? Il precedente della Juventus nel 2017 e il rischio commissariamento

L’inchiesta che riguarda le due curve delle squadre milanesi è ancora all’inizio ma Inter e Milan sperano di riuscire a evitare qualsiasi penalizzazione e di trovare un accordo con la giustizia sportiva

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Cosa rischiano Inter e Milan? E’ questa la domanda che in tanti si sono fatti dopo l’inchiesta della Procura di Milano sulle curve delle due squadre. Un’indagine che sta portando a galla i tanti problemi che le società di serie A devono affrontare quando si parla dei rapporti con le tifoserie organizzate. E ora si valuta anche la posizione delle due società nei riguardi della giustizia ordinaria e sportiva.

Inchiesta “Doppia curva”

L’inchiesta denominata “Doppia Curva” prosegue con gli inquirenti che stanno sentendo tutti gli indagati e stanno continuando il loro lavoro di indagine. Difficile dire quali sono i rischi per le due società milanesi anche se alcune parole trapelate dalle stanze dei pm fanno spaventare le due tifoserie. Tra gli inquirenti infatti c’è la paura che non basti un cambio nei vertici delle due società per mettere fine a una situazione che dura da anni e in particolare nei confronti dell’Inter si legge: “E’ un club che cede alle pressioni della curva e che deve rivedere la sua struttura organizzativa per eliminare situazioni tossiche”, queste le parole riportate dall’Adnkronos nella giornata di mercoledì. Ma ovviamente in questo momento fare delle previsioni sugli sviluppi dell’inchiesta e delle possibili conseguenze è ancora prematuro.

Il rischio commissariamento

Il legame tra i dirigenti di Milan e Inter e gli esponenti di spicco della curva potrebbe anche portare a un commissariamento. E’ un rischio di cui si è parlato molto negli ultimi giorni con la possibilità che il Tribunale di Milano scelga delle figure da affiancare a quelle presenti nei club per riuscire a venie fuori da questa situazione. Del resto la decisione di avviare un “procedimento di prevenzione” nei confronti dei due club va in questa direzione.

C’è un precedente nel mondo del calcio ed è quello che riguarda il Foggia Calcio nel 2018 quando il giudice Fanales accolse la richiesta del pm decidendo di commissariare la società di calcio (primo caso nella storia) indagata per responsabilità amministrativa. Toccò al commercialista Giannetti, stando a quanto spiega Il Fatto Quotidiano, fare da amministratore del Foggia (che militava in serie B) per circa 6 mesi. In quel caso però non si palava di rapporti tra tifosi e club ma di un’indagine nei confronti del presidente Sannella, accusato di aver ricevuto e riciclato 380mila euro per pagare atleti e allenatori in nero.

Penalizzazione o multe? Il precedente Juventus

Accanto alla giustizia ordinaria, ci saranno poi da valutare e considerare anche i procedimenti messi in piedi dalla Giustizia sportiva. I procuratori federali attendono di ricevere la documentazione sull’inchiesta da parte della Procura di Milano prima di cominciare il loro percorso. C’è però un precedente che lascia sperare i tifosi di Inter e Milan ed è quello che riguarda la Juventus nel 2017. Secondo la Gazzetta dello Sport, Inter e Milan non correrebbero rischi di penalizzazioni in classifica ma solo quello di multe: l’articolo della Giustizia Sportiva infatti che regola il rapporto tra società e tifosi (il 25 del Codice di giustizia sportiva) prevede due ammende (una da 10mila a 50mila, e un’altra da 20mila).

Lo stesso accadde nei confronti della Juventus nel 2017: in quel caso la richiesta della Procura era di 30 mesi di inibizione per l’allora presidente Andrea Agnelli e una multa di 50mila euro (oltre a due turni di campionato e un altro aggiuntivo di sospensione della Curva Sud). La decisione finale della Corte federale fu quella di 60mila euro di multa e la chiusura per un turno della Curva Sud, e senza i 30 mesi per Agnelli.