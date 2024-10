A Simone Inzaghi il Tapiro d'oro di Striscia la notizia: l'imbarazzo del tecnico dell'Inter per il caso ultras

Terzo "Tapiro" in carriera per l'allenatore nerazzurro: forse, il più amaro di tutti. La consegna effettuata come di consueto dall'inviato Valerio Staffelli.

L’incresciosa vicenda degli arresti ultras almeno qualcosa di positivo l’ha portata a Simone Inzaghi: il tecnico dell’Inter si è visto infatti consegnare il Tapiro d’oro. L’allenatore piacentino è stato omaggiato – si fa per dire – del simpatico cadeau consegnato da Valerio Staffelli, storico inviato del tg satirico di Canale 5. Come avrà reagito? Avrà mica dato in escandescenze contro la statuetta dell’animaletto, o peggio ancora contro inviato e troupe? Tutti i dettagli nel corso della trasmissione in onda alle 20.35.

Inter coinvolta nella vicenda degli arresti ultras

L’eventualità che a qualcuno dell’Inter fosse consegnato il “Tapiro” era considerata molto probabile. E la conferma è arrivata nel primo pomeriggio, quando un comunicato smistato dall’ufficio stampa di Striscia la notizia ha dato per avvenuta la consegna del premio, destinato a chi – per vari motivi – si è trovato “attapirato” per un determinato evento o situazione. E chi più di Simone Inzaghi potrebbe esserlo, viste le circostanze emerse dopo gli arresti di diversi ultras di Inter e Milan.

Inzaghi e la richiesta di biglietti del capo ultrà

Secondo quanto raccolto dagli investigatori, infatti, l’allenatore dell’Inter avrebbe ricevuto le pressioni di un capo ultrà che chiedeva di procurargli più biglietti. Il tecnico fino a questo momento non ha commentato la vicenda in conferenza stampa o in altre occasioni ufficiali. Silenzio anche da parte dell’Inter sull’intera questione. Alla consegna del “Tapiro”, però, Inzaghi non si è sottratto. Potrà aggiungerlo alla sua personalissima collezione: ne ha già ricevuti due.

Striscia la notizia, terzo Tapiro d’oro per Inzaghi

Secondo quanto anticipato dall’ufficio stampa del telegiornale satirico diretto da Antonio Ricci, Inzaghi ha ritirato “il premio dall’inviato di Striscia con imbarazzo, in attesa della convocazione dell’allenatore nerazzurro in Procura per rispondere del caso”. Almeno un sorriso in questi giorni difficili, però, l’omaggio consegnato da Staffelli è riuscito a strapparlo al tecnico, come si intravede dal frame diffuso dalla trasmissione. Un Inzaghi attapirato, ma felice comunque per i quattro gol dei suoi alla Stella Rossa nella seconda giornata di Champions.

