Manchester United, Inzaghi al posto di Ten Hag: il tecnico dell'Inter davanti a Zidane, futuro ai Red Devils?

Dall'Inghilterra rilanciano con forza un'indiscrezione che provoca nuove ansie ai sostenitori dell'Inter: il tecnico piacentino potrebbe trasferirsi a Old Trafford.

I principali tabloid inglesi sono convinti: Simone Inzaghi è uno dei possibili successori di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United, squadre reduce dall’umiliazione casalinga contro il Tottenham di Postecoglou. Futuro incerto per l’attuale allenatore dell’Inter, che potrebbe ricevere un’offerta ufficiale nell’estate 2025.

Inzaghi allo United secondo i tabloid inglesi

“Inzaghi è un serio contendente per il ruolo di tecnico dello United”, sostiene il Mirror Sport; un “top target” ha confermato Star Sport.

Più compassato, invece, il Daily Express, che scrive di Inzaghi “sullo sfondo dello United”, rimettendo ordine e abbassando un attimo le aspettative dei Red Devils e le ansie dei tifosi nerazzurri.

Inzaghi-Inter, il futuro non sembra a rischio

Ma quanto c’è di vero su Inzaghi al Manchester United? Poco meno di tre mesi fa il tecnico piacentino ha rinnovato il contratto con l’Inter sino al 30 giugno 2026. Blindato e rispettato dalla dirigenza meneghina, Inzaghi non sembra avere alcuna necessità (e probabilmente neppure l’intenzione) di cambiare aria e abbandonare un progetto sempre più in evoluzione.

Un’esperienza all’estero potrebbe essere un’ipotesi fattibile e gratificante in futuro. Ma non subito. Accettare il corteggiamento del Manchester United, tra l’altro, significherebbe calarsi in una nuova dimensione, adattarsi, avviare una rivoluzione tecnica (ma i fondi non mancano a Sir Jim Ratcliffe…), con il rischio di non riuscire a vincere nell’immediato.

Ten Hag verso l’esonero: le alternative a Inzaghi

Intanto a Manchester valutano con estrema attenzione la posizione di ten Hag, che soltanto grazie alla vittoria della Coppa d’Inghilterra ha scongiurato l’esonero al termine della scorsa deludente stagione.

Non basta, però, il trionfo in FA Cup a ripagare gli investimenti fatti in sede di mercato. Il suo futuro è incerto, rimesso fortemente in discussione dopo il tracollo interno con il Tottenham. Se ne riparlerà durante la sosta per le nazionali. L’olandese sarà regolarmente in panchina contro Porto e Aston Villa, poi si vedrà. Al momento è più probabile che si vada verso l’interruzione del contratto, piuttosto che proseguire fino al termine della stagione da separati in casa, per poi dividersi sicuramente in estate.

Oltre a Simone Inzaghi, che semmai dovesse accettare l’eventuale offerta del Manchester United approderebbe all’Old Trafford soltanto il prossimo giugno (in quel caso lo United terminerebbe la stagione con un traghettatore), i Red Devils valutano pure l’ex ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate. Sullo sfondo, l’ipotesi Zinedine Zidane.

Non sembra esserci alcun interesse per Massimiliano Allegri, svincolato di lusso in attesa di chiamata. Il tecnico livornese non avrebbe convinto la proprietà.