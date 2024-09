Manchester United sempre più in crisi, Ten Hag verso l’esonero e spunta la candidatura di Allegri. E anche Zirkzee è un caso

La panchina di Ten Hag è sempre più a rischio, con i Red Devils che starebbe prendendo in considerazione Allegri come sostituto. Intanto Zirkzee al Manchester United sta diventando sempre più un caso

Sette punti in sei partite di Premier League sono un bottino troppo magro per un club blasonato e ambizioso come il Manchester United, che dopo l’ennesima sconfitta – 0-3 in casa contro il Tottenham – starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di separarsi da Erik Ten Hag, attuale tecnico dei Red Devils.

Stando a quanto riportato dal sito inglese Caughtoffside, il sostituto dell’allenatore olandese potrebbe essere lo svincolato Massimiliano Allegri, che in caso di approdo a Manchester avrebbe anche il compito di risollevare Joshua Zirkzee, il quale sta faticando – e non poco – nella sua nuova avventura inglese.

Ten Hag a rischio esonero

Dopo l’ottavo posto in Premier League ottenuto l’anno scorso – e solo parzialmente bilanciato dal successo in FA Cup – e un inizio di campionato 2024/2025 molto deludente con soli 7 punti conquistati in 6 partite, che valgono il dodicesimo posto in campionato, la posizione di Erik Ten Hag al Manchester United sembra più critica che mai.

Dopo la sconfitta per 0-3 in casa contro il Tottenham, le voci di un possibile esonero dell’allenatore olandese hanno infatti iniziato a farsi ancora più insistenti, anche perché Ten Hag – arrivato al terzo anno coi Red Devils – non è mai riuscito a imporsi e a convincere tifosi e opinione pubblica, nonostante una Coppa di Lega e una FA Cup portate a casa.

Allegri possibile sostituto

Stando a quanto riportato da Caughtoffside, uno dei possibili sostituti potrebbe essere Massimiliano Allegri, ancora senza squadra dopo la conclusione dell’esperienza alla Juventus. Grazie al suo palmares, il tecnico toscano avrebbe infatti il benestare dei Red Devils.

L’alternativa principale ad Allegri al momento sarebbe Gareth Sothgate, ex commissario tecnico dell’Inghilterra, che con lui ha raggiunto la finale degli Europei in due edizioni consecutive. In favore di Max – oltre a essere un allenatore di club affermato – ci sarebbe anche la sua nota capacità a lavorare con i giocatori a disposizione e con squadre concreate direttamente da lui, aspetto che potrebbe favorirlo nella corsa alla panchina del Manchester United.

Zirkzee diventa un caso: sostituito dopo un tempo

Una delle delusioni principali in questo avviso di stagione del Manchester United è Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, fortemente voluto da Ten Hag e pagato 42,5 milioni di euro, non sta avendo l’impatto sperato da tifosi e società e al momento sembrerebbe star diventando un caso per i Red Devils.

L’ex Bologna ha infatti segnato fin qui solamente una rete, fornendo nel complesso prestazioni ben al di sotto di quelle messe in mostra in Serie A. Tanto anche nella partita contro il Tottenham è stato sostituito al termine del primo tempo nonostante il Manchester United si trovasse già sotto di una rete.