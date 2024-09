Agnelli e Allegri a cena insieme: "Vogliono riprendersi la Juve". Lo scatto prima delle nozze Buffon-D'Amico

La foto di Andrea e Max sorridenti e in vena di progetti stuzzica i tifosi bianconeri: per qualcuno c'è anche una risposta indiretta a Giuntoli e alle sue recenti dichiarazioni.

Ai tifosi della Juventus, quelli per lo meno più attaccati alla passata gestione, sono venuti i lucciconi. Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri teneramente insieme, come ai bei tempi della Vecchia Signora che dominava in Italia e che sognava di trionfare anche in Europa, conquistando due finali di Champions League in tre stagioni. Adesso entrambi non fanno più parte della Juve, ma uno scatto malandrino che gira da qualche ora sui social potrebbe significare che qualcosa bolle in pentola.

Allegri e Agnelli, metti una sera a cena

L’occasione per rivedersi ad Andrea e a Max l’ha fornita il matrimonio di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, che ha portato in Toscana una parata di vip dello sport, della tv e addirittura di Hollywood. E il vecchio patron e il tecnico, ovviamente, non potevano mancare. La sera prima della cerimonia, tenuta a Villa Oliva Buonvisi a Lucca, l’ex presidente e l’ex allenatore della Juventus si sono ritrovati con le loro famiglie all’Enoteca Marcucci di Pietrasanta, ritrovo amato da tanti protagonisti del calcio che conta. E hanno deciso di farlo sapere a tutti.

Juve, Andrea e Max rispondono a Giuntoli?

Lo scatto, pubblicato su Instagram dall’account ufficiale del ristorante col chiaro assenso sia di Andrea sia di Max, è diventato infatti in breve virale. Qualcuno ci ha visto una risposta indiretta all’intervista di Cristiano Giuntoli al Corriere della Sera, in cui l’attuale plenipotenziario della Juve – che con Allegri si è scontrato duramente nel corso della passata stagione – ha parlato con toni caustici della passata dirigenza bianconera. La risposta di Agnelli e Allegri nella storia social? Una bella risata.

Lo scatto nostalgico scatena i tifosi bianconeri

Sembrano sposare questa interpretazione i tantissimi supporter bianconeri che hanno commentato la foto sul web. “Vogliono riprendersi la Juve”, l’auspicio di un utente che a quanto pare ha dato retta alle voci e ai rumors che da un po’ girano sul desiderio di entrambi di tornare in pista in bianconero. “Non ce la faccio, troppi ricordi”, un altro commento ricorrente. E ancora: “Solo gratitudine per chi ha portato in alto la Juve”. Ma c’è qualcuno – in minoranza, per la verità – che non ha rimpianti: “Mangiate, bevete, spassatevela, ma state lontani dalla Juve per favore”.