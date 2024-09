Juventus, Giuntoli rinnova Vlahovic e celebra Thiago Motta: un predestinato

Il direttore sportivo dei bianconeri ha parlato al Corriere della Sera: "McKennie? Mai stato fuori dal progetto. Koopmeiners è un giocatore speciale"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è stato protagonista di una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha affrontato diversi temi importanti. Dal rapporto con Allegri, al possibile piano B per la guida tecnica della squadra, fino alle trattative per il rinnovo di Dusan Vlahovic e al valore aggiunto garantito ai bianconeri da Thiago Motta.

Giuntoli: “Con la Juve c’è un progetto importante”

Il binomio tra l’ex Napoli e la Juventus, giunto al secondo anno, si è sviluppato su un duplice piano: da un lato quello che porta al rinnovamento tecnico e alla valorizzazione di una rosa che punta a restituire i fasti di qualche anno fa. Dall’altro, più di un occhio al bilancio con la necessità di perseguire le linee guida della società: abbassare il monte ingaggi e ringiovanire la rosa.

Chiare, in tal senso, le parole di Giuntoli che illustra il percorso intrapreso e lo lega al mandato ricevuto: “Stiamo costruendo passo dopo passo il nostro percorso. Siamo tra le squadre più giovani del campionato e la Juve deve vincere, è la cosa più importante. Dobbiamo mantenere equilibrio finanziario e competitività”.

Cresciuto con più di un ex bianconero come idolo – Giuntoli cita tra gli altri Zoff, Cabrini, Scirea e Causio – il Managing Director Football della Juventus indica la direzione alla squadra – e a se stesso – quando parla di senso di responsabilità nei confronti di un club che ha fatto la storia.

In particolare, rivolge a Thiago Motta un elogio a tutto tondo, evidenziandone le qualità e sottolineando le forti motivazioni che hanno spinto la Juventus ad affidargli la panchina: “Non eravamo gli unici ad avere gli occhi su di lui. Il piano B era un allenatore straniero che lavora ancora in Europa ma non dico chi. Motta ha avuto un grande impatto. È un predestinato: molto empatico e di grandissima personalità”.

Il direttore sportivo: “Rinnovo Vlahovic? Lo faremo”

C’è spazio anche per gli scenari di mercato, tra un richiamo agli anni di Napoli e l’obiettivo del prossimo futuro che riguarda Dusan Vlahovic. Giuntoli ha mandato un abbraccio virtuale ad Aurelio De Laurentiis, astuto e intelligente, verso il quale continua a nutrire riconoscenza e affetto. E se l’ingaggio di Victor Osimhen negli anni di Napoli è stato l’acquisto più complicato – “ho impiegato quattro mesi” – la mission dei prossimi mesi è invece quella di rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic: “È un calciatore con prospettive ancora importanti e non è un problema. È un obiettivo, lo faremo. Per noi rappresenta un patrimonio”.

Infine, su Chiesa e McKennie, ha spiegato: “Quelle situazioni si gestiscono con chiarezza e semplicità. Siamo stati onesti con il giocatore e l’entourage. Chiesa è molto forte e gli auguriamo tutto il bene possibile. McKennie non è mai stato fuori dal progetto, c’era solo un problema di rinnovo”.

Giuntoli: “Inter e Napoli favorite. E riguardo Allegri…”

Cristiano Giuntoli ha poi risposto alla domanda su chi vincerà il campionato: “Presto per dirlo, ma Inter e Napoli sono le favorite. Vincono le squadre più esperte e lo sono entrambe. La Juve ha cambiato tanto e quando lo si fa si rischia sempre. Non sappiamo ancora ciò che possiamo fare”. Riguardo alla trattativa per Koopmeiners, ha aggiunto: “Trattativa difficile. Ha tecnica ed è speciale nelle giocate. È uno tosto”.

Sul rapporto con Allegri, ha dichiarato: “Mi spiace, di questo non parlo”. Quando gli è stato chiesto se prende decisioni solo per soldi, ha spiegato: “Mi faccio rispettare in sede di trattativa, ma non ci penso come una cosa materiale. Resto guardingo quando tratto un calciatore e mi accorgo che ha in testa solo quelli”.