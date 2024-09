Juventus sempre più in rosso e altri guai per Elkann, Oaktree risolleva i conti dell'Inter

Madama chiuderà il bilancio in rosso e le perdite saranno superiori a quelle dello scorso esercizio. Migliorano, invece, i conti dei nerazzurri

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Per una Juventus sempre più in rosso, un’Inter che vede i suoi conti in netto miglioramento. Intanto nuovi guai per John Elkann con lo sciopero di due giorni indetto dai giornalisti di Repubblica.

Juventus, i conti della stagione 2023/24: rosso in aumento

Come riferisce Calcio e Finanza, nei prossimi giorni la Juventus renderà noti i risultati del bilancio 2023/24, che dovrebbe chiudersi con un rosso di 176 milioni. Si tratta, però, di un dato da prendere ancora con le pinze ma che, se fosse confermato, sarebbe superiore alle perdite dell’esercizio 2022/23, quando il club bianconero chiuse a -123 milioni di euro. Ad ogni modo, per la Signora sarà il settimo bilancio di fila in rosso a partire dalla stagione 2017/18 (il picco nel 2021/22 con un rosso di 239,3 milioni). Chiarezza sarà fatta a breve, non appena si riunirà il consiglio di amministrazione per approvare il bilancio al 30 giugno 2024.

Ancora guai per John Elkann: che cosa è successo

Non c’è solo l’intricata storia dell’eredità di Gianni Agnelli a minare la serenità di John Elkann. Acque agitate anche in casa Repubblica, con i giornalisti che hanno indetto due giorni di sciopero diramando un duro comunicato nei confronti del rampollo di casa Agnelli. Si protesta “contro le gravi ingerenze nell’attività giornalistica da parte dell’editore, delle aziende a lui riconducibili e di altri soggetti privati avvenuti in occasione dell’evento Italian Tech Week – si legge -. Da tempo denunciamo i tentativi di piegare colleghe e colleghi a pratiche lontane da una corretta deontologia e dall’osservanza del contratto nazionale”. L’appello è rivolto “anche all’editore – e non padrone – di Repubblica John Elkann affinché abbia profondo rispetto della nostra dignità di professionisti e del valore del nostro giornale, testata con una propria storia e identità che non può essere calpestata. La democrazia che ogni giorno difendiamo sulle nostre pagine passa anche dal reciproco rispetto dei ruoli sul posto di lavoro”.

Sorrisi in casa Inter: Oaktree risolleva i conti

Il cda dell’Inter ha approvato il bilancio 2023/24 che, come riportato nel comunicato del club lombardo, ha portato a “una ulteriore forte riduzione delle perdite rispetto all’anno fiscale 2022/23, che passano da 85 a 36 milioni di euro, un decremento pari a circa 50 milioni di euro. Questo risultato è generato da un lato da un aumento dei ricavi di circa 48 milioni di euro per un valore totale che si attesta a 473 milioni di euro, dovuto ai risultati dell’area sportiva che hanno portato ad un aumento del fatturato commerciale”. A fine ottobre la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio. Nel corso del primo trimestre dell’esercizio 24/25 Oaktree ha provveduto a “un’operazione di ricapitalizzazione per complessivi 47 milioni di euro a dimostrazione dell’impegno verso il raggiungimento della stabilità finanziaria e operativa del club, a sostegno del più alto livello di performance dentro e fuori dal campo”.