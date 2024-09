Juventus, il bilancio in perdita di 199 milioni è approvato: sanzioni in arrivo, tifosi scatenati

Ufficiale il dato riguardante la stagione 2023/24 chiuso al 30 giugno: l’assenza dalle coppe europee incide sul calo dei ricavi. E ora i social temono che la Uefa possa intervenire

La Juventus ha approvato il bilancio relativo alla stagione 2023-24: sono 199,2 i milioni di euro di perdita per il club bianconero, penalizzato dalla mancata partecipazione alle coppe europee nella scorsa stagione. In questo quadro probabili nuove sanzioni dall’Uefa: i tifosi bianconeri e anti-juventini si scatenano sul web.

La Juventus approva il bilancio: 199 milioni di perdita

La Juventus chiude in perdita anche il bilancio della stagione 2023-24 ed è la settima volta consecutiva per il club bianconero. Il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato oggi il bilancio al 30 giugno 2024 con una perdita complessiva di 199,2 milioni di euro: un peggioramento – si legge nella nota diffusa dalla Juve – “di euro 75,5 milioni rispetto alla perdita di euro 123,7 milioni consuntivata nell’esercizio precedente”.

Juventus, i dettagli del bilancio approvato

A pesare sull’aumento delle perdite la mancata partecipazione alle coppe europee dovuta alla penalizzazione per il caso plusvalenze e la manovra stipendi, che la Juventus ha stimato in 90-95 milioni mancanti a bilancio, più i costi legati alla rescissione del contratto di Szczesny e all’esonero di Massimiliano Allegri, nonché per la svalutazione di alcuni cartellini per un totale di 35,9 milioni di euro. Complessivamente, i ricavi sono diminuiti da 437 a 360 milioni, ma anche quelli derivanti dal calciomercato sono scesi da 70 a 34 milioni.

L’unica nota positiva proviene dalla riduzione dei costi strutturali: gli stipendi (da 255 a 239 milioni) e gli ammortamenti (da 159 a 139 milioni). Ma fondamentale per il bilancio della Juventus è stata la ricapitalizzazione di 200 milioni operata da Exor nei mesi scorsi, la terza in quattro anni, che ha permesso di far calare l’indebitamento netto da 340 a 243 milioni.

Juventus, probabili nuove sanzioni Uefa in arrivo

La nuova perdita espone adesso la Juventus però a possibili nuove sanzioni economiche da parte dell’Uefa per la violazione del settlement agreement sottoscritto nel 2022 dal club bianconero: la Juve rischia una multa di svariati milioni, limitazioni al mercato e all’iscrizione di giocatori nelle coppe e, nel peggiore dei casi, una nuova esclusione dalle coppe.

Juventus, le reazioni dei tifosi al bilancio in perdita

L’annuncio della perdita in bilancio di 199,2 milioni di euro da parte della Juventus ha scatenato i tifosi bianconeri e gli anti-juventini ad ogni latitudine. Preoccupati i primi. “Adesso la Uefa ci fa neri”, scrive Giox su X. “A questo punto un nuovo aumento di capitale sarà inevitabile”, afferma Alessio. “E Elkann ha pensato bene di togliere 100 milioni di sponsorizzazione, grazie tante”, aggiunge Enzo. “Siamo sulla buona strada, ma prima di rimettere le cose in sesto e quindi poter operare senza pensieri sul mercato ci vorrà tempo”, il parere di Batt.

Tra gli anti-Juve, invece, la notizia della perdita da 199 milioni genera sfottò e ironie. “Vabbè non sono i 200 milioni di cui parlavano i detrattori”, scrive l’interista Ama. “Altro aumentino di capitale in arrivo? Ormai sforano ampiamente il miliardo negli ultimi anni, saranno contentissimi gli azionisti”, sottolinea Luc. “Come gestire nel peggiore dei modi le finanze di una società: tutorial by Juventus”, ironizza Darion. “199 milioni… beh, meglio del previsto”, la chiosa di Antonio.